¡Dardo a la Liga MX! Efraín Flores afirma que el no tener descenso provoca conformismo

El entrenador apuntó al ascenso, los extranjeros y los altos costos como barreras para renovar al fútbol mexicano

Flores destacó los problemas en el fútbol mexicano | Claro Sports

Efraín Flores puso en el centro del debate la ausencia del ascenso y descenso en el fútbol mexicano y sus consecuencias para la competencia y la formación de jóvenes. Durante su entrevista en Peloteando de Claro Sports, el entrenador aseguró que el actual sistema genera un “grado de conformismo” y una “liga realmente cómoda”, al tiempo que cuestionó qué incentivo tiene un club de la Liga de Expansión para competir por un campeonato si el título no le permite llegar a primera división.

El análisis de Flores partió de la comparación entre México y Estados Unidos, especialmente en la forma en que ambos países incorporan jugadores jóvenes a sus proyectos deportivos. Mientras la selección estadounidense ha comenzado a utilizar futbolistas de 17, 18 y 19 años, el técnico considera que en México todavía existen barreras estructurales que retrasan ese proceso, incluso cuando hay elementos con condiciones suficientes para competir a temprana edad.

Uno de los puntos centrales fue la falta de ascenso y descenso en el fútbol mexicano. Para Flores, esta situación ha modificado el nivel de exigencia en los clubes y también ha reducido el valor competitivo de la Liga de Expansión. “El no haber ascenso y descenso provoca conformismo en los equipos y crea una liga realmente cómoda, lo cual no es bueno. Además, al no poder ascender en la Liga de Expansión, se les tapan las oportunidades a las generaciones jóvenes, de 10 a 16 años, de buscar un lugar en primera división”, explicó.

La preocupación del entrenador pasa también por la ruta que deben seguir los jugadores formados en fuerzas básicas para alcanzar la Liga MX. Sin la posibilidad de que un equipo de Expansión consiga deportivamente un lugar en primera división, Flores considera que disminuye el número de espacios en los que un futbolista joven puede competir con la presión de buscar un ascenso y ganarse posteriormente una oportunidad en el máximo circuito.

El segundo elemento señalado fue la presencia de jugadores extranjeros. Flores aclaró que su postura no parte de cuestionar la nacionalidad de quienes llegan a México, sino de la cantidad de plazas que ocupan dentro de los planteles. “Sin caer en xenofobia, porque hay extranjeros que aportan mucho, hay un gran número de jugadores extranjeros que solo vienen a tapar el lugar de los jóvenes que están pidiendo una oportunidad. Esto evita que debuten y se consoliden jóvenes, reduciendo las opciones de exportación”, afirmó.

A esta situación agregó un tercer problema: el precio que los clubes mexicanos fijan por sus futbolistas cuando surge interés desde Europa. “Los costos de los jugadores mexicanos son excesivos. Mientras en Estados Unidos o Sudamérica se ponen precios razonables, acá pedimos cifras muy altas. Eso hace que los clubes europeos prefieran ir a buscar a mercados más baratos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica o Sudamérica”, señaló Flores sobre una de las dificultades que, a su juicio, afectan la salida de talento nacional.

De esta manera, Flores relacionó la falta de movilidad entre divisiones, la competencia por lugares con futbolistas extranjeros y las altas valuaciones de mercado con un problema más amplio de desarrollo. Su diagnóstico apunta a que el cambio generacional que atraviesa la selección mexicana bajo el mando de Rafael Márquez no depende únicamente de las convocatorias, sino también de que los jóvenes encuentren minutos, espacios de competencia y condiciones que les permitan consolidarse en México y buscar posteriormente oportunidades en Europa.