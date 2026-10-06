Chivas se viste de mariachi: filtran tercera camiseta del Rebaño en colores negro y dorado

De momento no se ha hecho oficial que este sea el tercer jersey, ya que ni el club ni la firma deportiva que viste al equipo han anunciado cuándo saldría a la luz

Las Chivas, al estilo mariachi de Guadalajara | FootyHeadlines

Chivas podría llevar parte de la identidad cultural de Guadalajara directamente a las canchas. Se filtraron las primeras imágenes de la que sería la tercera camiseta del Rebaño Sagrado para la temporada 2026-27, con un diseño negro y ornamentos dorados que recuerdan a los tradicionales trajes de charro utilizados por los mariachis. La indumentaria formaría parte de la nueva etapa del club junto a Nike.

El portal especializado Footy Headlines publicó la filtración y señaló que la nueva equipación abandona por completo las habituales franjas rojas y blancas. El negro sería el color predominante, acompañado por elementos dorados y plateados distribuidos en el pecho, las mangas, el cuello y los logotipos, una combinación que modificaría la imagen tradicional del Guadalajara.

El detalle que conecta la camiseta con Jalisco aparece en una franja horizontal ornamentada que atraviesa el pecho y utiliza grecas y figuras doradas similares a los adornos presentes en los trajes de charro y mariachi. El patrón también estaría colocado alrededor de las mangas, reforzando una referencia visual a uno de los elementos culturales asociados con Guadalajara.

Chivas cambiaría el rojiblanco por los colores del mariachi

La propuesta supondría una de las modificaciones más marcadas respecto a las camisetas habituales del Rebaño. Nike sustituiría el rojiblanco por una base completamente negra, mientras que el dorado se utilizaría para los ornamentos y el plateado aparecería en distintos logotipos y patrocinadores. El uniforme también tendría cuello tipo polo con pequeños detalles dorados en las puntas.

Otro de los elementos principales estaría justo en el centro del pecho. La camiseta recuperaría el primer escudo utilizado por el Club Guadalajara, colocado dentro de una figura en forma de rombo, en lugar de utilizar el emblema actual del equipo. La decisión añadiría una referencia a los primeros años de la institución dentro de un uniforme con elementos vinculados a la identidad jalisciense.

La posible tercera equipación aparece durante la primera temporada de la nueva relación comercial entre Guadalajara y la marca deportiva. Chivas terminó una etapa de alrededor de una década con Puma antes de iniciar su alianza con la compañía estadounidense para la campaña 2026-27, cuyos primeros uniformes conservaron elementos tradicionales del club.

¿Cuándo saldría la tercera camiseta de Chivas?

Por ahora, ni Chivas ni la firma han presentado oficialmente esta tercera camiseta, por lo que las imágenes corresponden únicamente a una filtración y algunos elementos todavía podrían modificarse antes de un eventual lanzamiento. Footy Headlines apunta a que la equipación podría aparecer a finales de 2026 o durante los primeros días de enero de 2027, periodo en el que habitualmente se presentan terceras camisetas antes del inicio del torneo Clausura.

De confirmarse la filtración, Chivas cambiaría sus reconocibles rayas por una camiseta que combinaría la historia del club con referencias visuales a la cultura de Guadalajara. El negro, los detalles dorados semejantes a los utilizados en la indumentaria de los mariachis y el escudo histórico serían los elementos centrales de una tercera equipación que completaría la primera colección del Rebaño bajo su nuevo patrocinador.