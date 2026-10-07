Un problema de carriles: las conclusiones de Néstor Lorenzo tras amistosos de la Selección Colombia

La organización de los jugadores cuando el equipo está atacando le dejó al director técnico evidencias de lo que no está funcionando.

Director técnico, con un tablero. – Vizzor Image.

El propósito de los tres partidos amistosos para esta fecha FIFA de la Selección Colombia se ha cumplido y ahora corresponde poner lo aprendido en práctica. Desde que se anunció el listado de convocados y se notaron algunas ausencias de jugadores que van a ser titulares en lo que viene, se sabía que la intención era observar a nuevos talentos que puedan sumarle al proyecto. La libreta de Néstor Lorenzo ya está llena de apuntes.

El director técnico observó que, además de algunos jóvenes que pueden ofrecerle soluciones en este nuevo ciclo, hay algunos problemas de funcionamiento que sí tienen solución y que se espera corrija a partir de ahora. Uno de lo inconvenientes más notorios tiene que ver con la distribución de jugadores por los tres carriles verticales cuando el equipo está atacando.

Muchas de las luces que el seleccionador tiene ahora se las dio la más reciente victoria sobre Perú. La alineación titular estuvo con Yáser Asprilla por derecha, Jhon Arias por dentro y la izquierda estuvo ocupada por Carlos Andrés Gómez. Sin embargo, esa organización de jugadores como acompañantes de Luis Javier Suárez como centrodelantero hizo ver al equipo incómodo e impreciso durante el primer tiempo.

En gran parte, la raíz de ese infortunio estuvo por el mal nivel que mostró Arias a lo largo de toda la fecha FIFA. Era el jugador llamado a asumir el rol de creativo tras el retiro de James Rodríguez y la verdad es que nunca pudo asumirlo de manera correcta. Sus malas entregas y mal transporte de la pelota dejan hoy como mejores opciones para esa función a jugadores de buen pie como Asprilla, Gustavo Puerta o el recién llegado Juan Manuel Rengifo.

Y el fallo de los carriles con jugadores que no son propios de alguna de las tres posiciones mencionadas no es nuevo: ya Lorenzo había fallado en eso durante el partido contra Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, poniendo a Campaz a jugar a perfil cambiado por la banda derecha. Por fortuna, en el duelo frente a Perú recompuso de cara al segundo tiempo. De hecho, el golazo de Samuel Velásquez llegó como producto de un rebote tras un centro de Gómez.

No obstante, hay un elemento que no se está teniendo en cuenta y sí es muy relevante para toda la ecuación. La gran ausencia de esta convocatoria fue Luis Díaz, del que se sabe va a ser titular salvo que una lesión lo saque de competencia. Además, es un hecho que seguirá jugando en su lugar habitual de extremo por izquierda. Eso, en resumidas cuentas, no es una buena noticia para Jhon Arias.

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Está por verse cómo soluciona el director técnico este rompecabezas, pero lo que se ve hoy es que el chocoano está para ser suplente de Díaz o para jugar más atrás, como lo venía haciendo regularmente en una posición que tanto se pidió que dejara para ir más adelante. No obstante, la evidencia y el mérito ya han demostrado que sus características están frenando al equipo.

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