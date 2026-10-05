Guillermo Almada mantiene su cuenta pendiente con América: ganar un clásico

Las Águilas no han podido vencer ni a Chivas ni a Cruz Azul bajo el mando del técnico uruguayo; no ha enfrentado a Pumas

Almada sigue sin ganar un clásico como técnico del América. | Imago 7

Guillermo Almada todavía no sabe lo que es ganar un clásico como director técnico del América. El uruguayo llegó al banquillo azulcrema para el Apertura 2026 y ya enfrentó en cuatro ocasiones a dos de los principales rivales de las Águilas: Cruz Azul y Chivas. Su balance hasta este domingo 4 de octubre registra dos empates y dos derrotas.

La última oportunidad llegó en el Clásico Nacional amistoso disputado en Oakland, donde Chivas se impuso 2-0 con un doblete de Ángel Sepúlveda. El delantero abrió el marcador de penal al minuto 14 y volvió a superar a Luis Ángel Malagón al 22′ con un remate de cabeza, resultado que amplió la racha de Almada sin triunfos frente a los rivales directos del América.

El partido en California también cerró una serie de dos clásicos amistosos para los azulcremas durante la pausa por la Fecha FIFA. El primero ocurrió el 1 de octubre frente a Cruz Azul en el Snapdragon Stadium de San Diego, donde ambos equipos terminaron 0-0. En aquel encuentro, América recuperó a Malagón y dio minutos a Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

Cuatro clásicos y ninguna victoria para Guillermo Almada

La cuenta comenzó el 12 de septiembre, cuando Almada dirigió su primer Clásico Joven como entrenador americanista. Cruz Azul construyó una ventaja de tres goles durante el primer tiempo y terminó con un triunfo por 4-3 en el Estadio Azteca. Erik Lira, Agustín Palavecino, Jesús Orozco Chiquete y Gabriel Fernández anotaron para la Máquina. Brian Rodríguez, Óscar Perea y Miguel Borja marcaron para las Águilas.

Una semana después llegó su primer Clásico Nacional oficial. América y Chivas empataron 2-2 el 19 de septiembre. Guadalajara tomó ventaja con tantos de Bryan González y Ricardo Marín, pero Miguel Borja entró en el segundo tiempo y marcó dos goles en tres minutos para rescatar el punto para el conjunto de Coapa.

La Fecha FIFA volvió a colocar a Almada frente a esos mismos rivales. El 0-0 contra Cruz Azul representó su tercer clásico sin victoria y el duelo frente al Guadalajara en Oakland extendió la cifra a cuatro. Chivas resolvió el último encuentro desde el primer tiempo con las dos anotaciones de Sepúlveda y mantuvo la diferencia hasta el final.

De esta forma, los cuatro clásicos de Guillermo Almada como técnico del América quedan con los siguientes resultados: Cruz Azul 4-3 América, América 2-2 Chivas, América 0-0 Cruz Azul y Chivas 2-0 América. Son nueve goles recibidos y cinco anotados, con un balance de dos puntos si sólo se toman como referencia los resultados, aunque dos de estos compromisos no tuvieron carácter oficial.

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Chivas vuelve a frenar al América de Almada

El duelo de Oakland representaba una nueva oportunidad para terminar con esa racha. América tuvo posesión de la pelota durante distintos periodos, pero el Guadalajara aprovechó dos acciones en el primer tiempo. Alejandro Zendejas cometió la mano que originó el penal del 1-0 y, ocho minutos después, Fernando ‘Oso’ González asistió a Sepúlveda para el segundo tanto.

El resultado también dejó a Almada sin triunfo en sus dos primeros Clásicos Nacionales con las Águilas. El primero terminó 2-2 después de que América remontó una desventaja de dos tantos; el segundo concluyó con victoria 2-0 para el Rebaño. Ante Cruz Azul, el registro también arroja una derrota y un empate.

Almada fue anunciado como entrenador del América el 7 de junio de 2026, después de la salida de André Jardine, y tomó el equipo para el Apertura 2026. El uruguayo llegó al club con antecedentes de títulos en México, entre ellos el Apertura 2022 y la Copa de Campeones de Concacaf 2024 con Pachuca.

Ahora, una vez terminada la pausa por Fecha FIFA, la primera victoria de Almada en un clásico seguirá pendiente. Sus primeros cuatro intentos como técnico americanista dejaron dos empates y dos derrotas, una racha que tendrá una nueva oportunidad de romperse cuando el calendario vuelva a cruzar al América con Cruz Azul, Chivas o Pumas, equipo al que enfrentará en la jornada 16 del Apertura 2026, el sábado 7 de noviembre.