De Inglaterra a Tigres: la decisión que cambió la carrera de Marcelo Flores

Flores revela cómo su paso por Inglaterra marcó su carrera antes de llegar a Tigres en busca de consolidarse

Marcelo Flores. Imago | Instagram: @10marceloflores

El ahora delantero de los Tigres de la UANL, Marcelo Flores, compartió detalles clave sobre su formación como futbolista, desde sus inicios en Canadá hasta su paso por el fútbol inglés y su posterior llegada a la Liga MX, en una etapa que considera fundamental para su desarrollo profesional. El actual jugador del conjunto felino explicó cómo una oportunidad inesperada cambió el rumbo de su carrera desde muy joven.

El atacante recordó que su salto a Europa se dio tras ser visto por Steve Foley mientras jugaba en un entorno reducido. A partir de ahí, surgió la posibilidad de viajar a Inglaterra para realizar pruebas, una decisión que no fue sencilla para su familia. “Amábamos Canadá y no queríamos irnos, pero mi papá vio la visión y le dimos una oportunidad”, explicó. Finalmente, firmó con el Ipswich Town tras también recibir interés del Chelsea, en un proceso que involucró a toda su familia.

Su adaptación al fútbol inglés no fue inmediata, pero resultó determinante en su crecimiento. Flores detalló que el primer año fue complicado, aunque el segundo marcó un punto de inflexión gracias a su rendimiento y goles, lo que despertó el interés de clubes como Manchester City, Liverpool y Arsenal. “Estar rodeado de los mejores entrenadores y competir con jugadores más fuertes y rápidos me ayudó mucho”, señaló sobre una etapa que considera clave para convertirse en profesional.

En el Arsenal, bajo la dirección de Mikel Arteta, tuvo contacto con el primer equipo y convivió con jóvenes promesas que hoy destacan en Europa. Sin embargo, el futbolista reconoció que el contexto del club limitó sus oportunidades de consolidarse en el primer equipo. “El fútbol se trata de momentos. Sentía que estaba listo para dar el salto y quería desafiarme”, explicó sobre su salida del club londinense.

Antes de llegar a la Liga MX, Flores tuvo una cesión en el Real Oviedo, experiencia que le permitió trabajar aspectos que no dominaba, como la faceta defensiva. Posteriormente, tomó la decisión de fichar por Tigres, priorizando un entorno competitivo en primera división. “Elegí Tigres porque para mí es el club más grande de México. Quería crecer en un equipo de primer nivel y no seguir solo en categorías juveniles”, afirmó.

El jugador también destacó su capacidad de adaptación dentro del campo, al pasar de ser mediapunta a desempeñarse como extremo. “Es mejor aprender múltiples posiciones. Me siento cómodo en todas ahora”, comentó, dejando claro que su evolución futbolística sigue en marcha.

Con esta trayectoria, Marcelo Flores busca consolidarse en el fútbol mexicano, respaldado por una formación europea que marcó su estilo y su visión del juego, en un camino que sigue construyendo dentro de Tigres.

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