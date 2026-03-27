Nueva Caledonia vs Jamaica en vivo: ¿Quién gana la semifinal del repechaje rumbo al Mundial 2026?

Ambas selecciones buscan seguir con vida en el repechaje mundialista y llegar al partido ante la República del Congo

Nueva Caledonia vs Jamaica en vivo en directo | Claro Sports

Habrá lleno en el Estadio Akron para el partido de Nueva Caledonia y Jamaica

Pese a que el repechaje se jugará en México eso no ha impedido que la afición se haga presente y es que para el partido de este jueves entre Nueva Caledonia y Jamaica ya se agotaron los boletos. Así que más de 46 mil personas se darán cita para apoyar a los equipos, buscando cumplir su sueño de ir al Mundial 2026.

¡Recuerda! Los boletos para el evento son 100% digitales y deberán presentarse obligatoriamente a través de la aplicación oficial de FWC26 Play Off Torunament. 🎟️📲

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¿Quién transmite en vivo el repechaje intercontinental en México y dónde ver por TV y online?

El partido entre Nueva Caledonia y Jamaica se podrá seguir por la señal de TUDN y VIX en México, además de tener todos los detalles en el minuto a minuto de Claro Sports.

Penales o tiempos extra ¿Cómo se clasifica a la final del repechaje mundialista 2026 en caso de empate?

El repechaje mundialista se define en los 90 minutos, pero si el marcador sigue empatado, se disputarán dos tiempos extras. En caso de que siga la paridad, el duelo se definirá en penaltis.

¿Qué rival espera al vencedor de esta serie para disputar el boleto al Mundial 2026?

El ganador de este enfrentamiento dará un paso más hacia la gloria, avanzando a la final del repechaje donde lo espera la República Democrática del Congo. Todo está listo para un duelo de alta tensión donde solo uno mantendrá vivo el sueño mundialista.

Nueva Caledonia vs Jamaica, EN VIVO

¡Se juega el todo por el todo rumbo al Mundial! La repesca por un boleto a la Copa del Mundo 2026 arranca con un duelo imperdible en el Estadio Akron, donde Nueva Caledonia se enfrenta a Jamaica en un choque que promete intensidad de principio a fin.

El conjunto oceánico llega con la ilusión de hacer historia y alcanzar su primera participación mundialista, tras un sólido paso en su región. Del otro lado, los Reggae Boyz saben que no hay margen de error luego de un camino irregular en las eliminatorias, por lo que están obligados a responder en el momento más importante. Ambos equipos se juegan más que un partido: el sueño de seguir con vida rumbo a 2026.

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