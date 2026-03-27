Néstor Lorenzo se queja por el poco tiempo de descanso entre partidos contra Croacia y Francia

El director técnico de la Selección Colombia, en medio de la derrota, valoró el juego de su equipo en el encuentro amistoso.

Néstor Lorenzo, director de la Selección Colombia. – Vizzor Image.

Si bien es cierto que la derrota de la Selección Colombia frente a Croacia dejó tristeza por el resultado, hay aspectos rescatables en en medio de la preparación para el Mundial de 2026. Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló en la conferencia de prensa después del partido y analizó lo sucedido. Se mostró molesto por la organización de esta doble fecha FIFA de encuentros amistosos, que pondrán a la Tricolor frente a Francia el próximo domingo.

Balance positivo

“Estoy contento con el trabajo realizado. Cumplimos con la exigencia. Creo que competimos a la altura y, salvo algunas exigencias, creo que jugamos muy bien“.

Análisis general

“No hay un tema de concentración, sino de detalles. Para llegar lejos en el Mundial, hay que afinar los detalles. Hubo un sistema bien ordenado y, por momentos, los superamos. Ellos cometieron muchas faltas y, cada vez que rompíamos una línea, eran muy sistemáticos en eso. El árbitro no ayudó. Sabíamos que era un equipo muy difícil para cualquiera y que tiene muy buena altura. Las jugadas más claras de Croacia fueron al contraataque en el segundo tiempo“.

Se queja del tiempo de descanso

“Las evaluaciones son colectivas por las ganas de ir a buscar. Después, hay una individual que la vamos a hacer luego. Lo que contextualiza es que jugamos dentro de dos días contra Francia y yo no quería jugar con este intervalo de ninguna manera. Quería tener cuatro o cinco días para recuperar. Los cambios fueron para no liquidar a los muchachos, que ahora van a enfrentar al subcampeón del mundo”.

Estado de James Rodríguez

“Es un rival que obliga a ser muy preciso. Sé que a James le faltan minutos, pero también que ha trabajado físicamente y que está para jugar esa cantidad de minutos que tuvo hoy y creo que lo hizo bien“.

Los centrodelanteros: Luis Javier Suárez y Jhon Córdoba

“A veces entran y hacen seis goles y otras te quedas con las ganas. Lo importante es que se generen las ocasiones. Hoy tuvimos a un rival que jugó con tres en el fondo, que no es lo habitual, y les llegamos al área. El partido, como espectador me gustó. Tengo mucha bronca, porque no quiero perder, y creo que merecimos, al menos, empatar“.

Prueba de rigor

“Estamos a la distancia justa de tiempo para hacer una prueba importante como esta. Saco conclusiones positivas y cosas por mejorar, como la velocidad en que se mueve la pelota y las jugadas a balón parado. Se juega a ganar y ante la duda, seguramente, uno se frena porque viene un partido importante para cualquier jugador que quiere jugar un Mundial”.

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