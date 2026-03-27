Hoy No Circula viernes 27 de marzo 2026: ¿Qué carros no salen en CDMX y Edomex?

Conoce qué autos pueden circular y cuáles no previo al inicio de las vacaciones de Semana Santa

¿Qué autos no circulan el viernes 27 de marzo? | REUTERS/Luis Cortes

El viernes 27 de marzo continúa el programa ambiental Hoy No Circula en la CDMX y los municipios conurbados. El objetivo es la prevención, minimización y control de la emisión de contaminantes de vehículos que circulan en la Zona Metropolitana del Valle de México, en una fecha peculiar porque las escuelas tienen consejo técnico, por lo que algunas personas podrían adelantar las vacaciones de Semana Santa.

Si bien habrán menos autos en circulación por no haber escuelas, el Hoy No Circula sigue activo para las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México. Autoridades de la Zona Metropolitana han indicado que habrá cambios para el programa Hoy No Circula, pero la medida sigue en revisión, así que la reglamentación sigue con normalidad.

Hoy No Circula: ¿Qué autos no salen este 27 de marzo y cuáles sí?

El 27 de marzo cae en día viernes y eso significa que los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 no pueden circular entre las 5:00 a.m. y las 10:00 p.m. del día. Esta medida aplica tanto para los autos con placas de la CDMX o el Estado de México, pero también de otras entidades. Los vehículos con cualquier otra terminación sí pueden circular este día.

Están exentos del programa Hoy No Circula los siguientes vehículos:

Tractores agrícolas

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Motocicletas

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente

Vehículos que porten Holograma ‘EXENTO’

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo ’00’ por dos años, u holograma tipo ‘0’ por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica por contaminantes y la CAMe emita restricciones a la circulación para alguno de los casos referidos

Vehículos que porten Constancia tipo ‘Permiso Especial para Circular’, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo ‘Autorregulación’, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad

Vehículos que porten Pase Turístico Metropolitano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, Vehículos que porten Pase Turístico Paisano durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, en la vigencia establecida en dicho oficio, emitidos por la Secretaría

Vehículos que porten en lugar visible oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, para exentar las limitaciones a la circulación

¿Cuándo y por qué se activa Contingencia Ambiental y Doble Hoy No Circula?

De acuerdo con la reglamentación vigente, se activa la contingencia ambiental cuando los niveles de los contaminantes alcanzan niveles en los que representan un riesgo para la salud de la población. Una de las sustancias más habituales para activar la contingencia es el ozono o las partículas PM10 y PM2.5.

La Fase I de la contingencia se activa cuando cualquiera de estos contaminantes llegan a los 150 puntos. En caso de ser un caso más severo, se activa la Fase II, cuando se rebasan los 200 puntos.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En caso de no cumplir las directrices del programa Hoy No Circula en el área metropolitana de la Ciudad de México, se incurre en una sanción económica. La multa es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para el 2026 equivale a $117.31 diarios.

Eso significa que la cifra a pegar estaría entre $2346.2 y $3,519.3, por lo que es recomendable asegurarse de conocer las restricciones y evitar la circulación de vehículos que no estén exentos de acuerdo con el programa Hoy No Circula.

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