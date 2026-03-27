Carlos Sansores fija metas: oro en Centroamericanos y medalla olímpica en Los Angeles 2028

Sansores apunta a Centroamericanos y Los Angeles 2028 en su último ciclo olímpico, con el objetivo de lograr su primera medalla

El triple medallista mundial de taekwondo, Carlos Sansores, disfruta este ciclo olímpico al que llama su “último baile” y está enfocado en cumplir algunas metas pendientes, como ganar el título individual en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo y conseguir una medalla en Los Angeles 2028.

“Siempre me han tocado muy buenos competidores a nivel Centroamérica, no es la excepción ahora y vamos con todo. Siempre son competencias muy bonitas y las disfrutas mucho. A lo mejor puede ser una competencia en donde están un poco limitados los países; sin embargo, sigue habiendo buenos competidores y eso te puede servir para las competencias que vienen después”, dijo en entrevista con Claro Sports.

En junio iniciará la suma de puntos para el ranking olímpico rumbo a Los Angeles 2028, y Carlos buscará su tercera justa veraniega, en la que aspira a conquistar la medalla que se le negó en Paris 2024. Además, tendrá una oportunidad adicional a través de los Grand Slam Series de 2026 y 2027.

“Ahorita se nos abrió una oportunidad en el Grand Slam de China, que fue como unos Juegos Olímpicos, pero se llama Grand Slam y se disputó en pesos olímpicos. Quedé en segundo lugar y eso me ayudó para clasificar a otro evento en el que puedo ganar el boleto a los Olímpicos, entonces ya se me abrió una oportunidad más”, explicó el quintanarroense.

La selección mexicana de taekwondo competirá del 9 al 10 de abril en el clasificatorio para los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo, donde buscará las ocho plazas por rama que permitan asistir con equipo completo y mejorar los tres oros obtenidos en San Salvador 2023, donde Colombia lideró el medallero.

“Poder clasificar a Juegos Centroamericanos y llevar un proceso sin lesiones, porque tenemos competencias importantes. Es un nuevo comienzo para todos y lo que haya pasado antes no importa; después de junio tenemos que seguir estando entre los mejores del mundo”, acotó.

Actualmente, Sansores ocupa el lugar 13 del ranking olímpico en la división de +80 kilogramos, por lo que será cuidadoso en seleccionar los eventos clave y sumar la mayor cantidad de puntos a partir de junio, con el objetivo de colocarse entre los cinco mejores de su categoría y asegurar su boleto olímpico.

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