Prácticas Libres 1 GP de Japón 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

Sigue al piloto mexicano en las Prácticas Libres 1 del GP de Japón desde el tradicional Circuito de Suzuka

Sigue en vivo las Prácticas Libres 1 GP de Japón | Claro Sports

¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Japón 2026 de hoy 26 de marzo?

Debido a que la competencia se llevará a cabo en el lejano oriente, los horarios de las actividades se adelantan un día para quienes se encuentran en México, generando un ajuste poco habitual para los aficionados que siguen el evento desde este lado del mundo.

En ese sentido, las primeras sesiones de entrenamientos comenzarán el jueves 26 de marzo en territorio mexicano. Aunque en apariencia solo se realiza una práctica ese día, en realidad la segunda sesión arranca justo a la medianoche, marcando la transición entre jueves y viernes en el horario del centro del país.

Para el viernes, la actividad continúa con normalidad dentro del cronograma oficial. Ese día se disputará la tercera sesión de prácticas libres, la cual servirá como antesala directa a la clasificación, un momento clave en el desarrollo del fin de semana.

Prácticas Libres 1 (jueves 26 de marzo) México | 20:30 horas Centroamérica | 20:30 horas Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este Argentina | 23:30 horas Colombia | 21:30 horas



Cómo llegan las escuderías al GP de Japón y parrilla de salida

A continuación, se presenta la clasificación del Campeonato de Constructores y Pilotos de cara al GP de Japón 2026:

Clasificación de Constructores

Mercedes | 98 puntos

Ferrari | 67 puntos

McLaren | 18 puntos

Haas F1 Team | 17 puntos

Red Bull Racing | 12 puntos

Racing Bulls | 12 puntos

Alpine | 10 puntos

Audi | 2 puntos

Williams | 2 puntos

Cadillac | 0 puntos

Aston Martin | 0 puntos

Clasificación de Pilotos

George Russell | 51 puntos

Kimi Antonelli | 47 puntos

Charles Leclerc | 34 puntos

Lewis Hamilton | 33 puntos

Oliver Bearman | 17 puntos

Lando Norris | 15 puntos

Pierre Gasly | 9 puntos

Max Verstappen | 8 puntos

Liam Lawson | 8 puntos

Arvid Lindblad | 4 puntos

Isack Hadjar | 4 puntos

Oscar Piastri | 3 puntos

Carlos Sainz | 2 puntos

Gabriel Bortoleto | 2 puntos

Franco Colapinto | 1 punto

Esteban Ocon | 0 puntos

Nico Hulkenberg | 0 puntos

Alexander Albon | 0 puntos

Valtteri Bottas | 0 puntos

Sergio Pérez | 0 puntos

Fernando Alonso | 0 puntos

Lance Stroll | 0 puntos

¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Japón F1 2026? Canales de TV y online

En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

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