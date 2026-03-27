Prácticas Libres 1 GP de Japón 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
Sigue al piloto mexicano en las Prácticas Libres 1 del GP de Japón desde el tradicional Circuito de Suzuka
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Japón 2026 de hoy 26 de marzo?
Debido a que la competencia se llevará a cabo en el lejano oriente, los horarios de las actividades se adelantan un día para quienes se encuentran en México, generando un ajuste poco habitual para los aficionados que siguen el evento desde este lado del mundo.
En ese sentido, las primeras sesiones de entrenamientos comenzarán el jueves 26 de marzo en territorio mexicano. Aunque en apariencia solo se realiza una práctica ese día, en realidad la segunda sesión arranca justo a la medianoche, marcando la transición entre jueves y viernes en el horario del centro del país.
Para el viernes, la actividad continúa con normalidad dentro del cronograma oficial. Ese día se disputará la tercera sesión de prácticas libres, la cual servirá como antesala directa a la clasificación, un momento clave en el desarrollo del fin de semana.
- Prácticas Libres 1 (jueves 26 de marzo)
- México | 20:30 horas
- Centroamérica | 20:30 horas
- Estados Unidos | 19:30 Pacífico, 22:30 del Este
- Argentina | 23:30 horas
- Colombia | 21:30 horas
Cómo llegan las escuderías al GP de Japón y parrilla de salida
A continuación, se presenta la clasificación del Campeonato de Constructores y Pilotos de cara al GP de Japón 2026:
Clasificación de Constructores
- Mercedes | 98 puntos
- Ferrari | 67 puntos
- McLaren | 18 puntos
- Haas F1 Team | 17 puntos
- Red Bull Racing | 12 puntos
- Racing Bulls | 12 puntos
- Alpine | 10 puntos
- Audi | 2 puntos
- Williams | 2 puntos
- Cadillac | 0 puntos
- Aston Martin | 0 puntos
Clasificación de Pilotos
- George Russell | 51 puntos
- Kimi Antonelli | 47 puntos
- Charles Leclerc | 34 puntos
- Lewis Hamilton | 33 puntos
- Oliver Bearman | 17 puntos
- Lando Norris | 15 puntos
- Pierre Gasly | 9 puntos
- Max Verstappen | 8 puntos
- Liam Lawson | 8 puntos
- Arvid Lindblad | 4 puntos
- Isack Hadjar | 4 puntos
- Oscar Piastri | 3 puntos
- Carlos Sainz | 2 puntos
- Gabriel Bortoleto | 2 puntos
- Franco Colapinto | 1 punto
- Esteban Ocon | 0 puntos
- Nico Hulkenberg | 0 puntos
- Alexander Albon | 0 puntos
- Valtteri Bottas | 0 puntos
- Sergio Pérez | 0 puntos
- Fernando Alonso | 0 puntos
- Lance Stroll | 0 puntos
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Japón F1 2026? Canales de TV y online
En territorio mexicano, la Fórmula 1 la puedes seguir por izzi y Sky+, además del canal F1 TV. En otros países, estas son las plataformas que transmiten la máxima categoría del automovilismo mundial:
- México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV
- Estados Unidos | Apple TV
- Argentina | ESPN y F1 TV
- Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV