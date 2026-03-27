Derrota de Colombia frente a Croacia en la previa del Mundial. El equipo no convence y crecen las preocupaciones entre los hinchas.

Once titular de Colombia ante Croacia | FCF.

Cada vez está más cerca el Mundial y Colombia tuvo un medidor de lujo, a pocos meses de la cita orbital. La ‘Tricolor’ se midió ante Croacia en la fecha FIFA y Néstor Lorenzo no quiso guardarse nada y puso a sus mejores fichas en Orlando, lo mismo hizo Zlatko Dalic con su selección, que supo complicar en todo momento a los cafeteros y por eso, se quedó con los tres puntos en este amistoso previo a la cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

El 1×1 de Colombia ante Croacia

Camilo Vargas : Estuvo comprometido en el segundo gol de Colombia, tuvo una mala salida e Igor Matanovic no perdonó y puso el 2-1 del compromiso. En el primero de los europeos, la pelota rebotó en un jugador de la Selección Colombia, por lo que mucho no pudo hacer el guardameta que milita en el fútbol mexicano.

: Estuvo comprometido en el segundo gol de Colombia, tuvo una mala salida e Igor Matanovic no perdonó y puso el 2-1 del compromiso. En el primero de los europeos, la pelota rebotó en un jugador de la Selección Colombia, por lo que mucho no pudo hacer el guardameta que milita en el fútbol mexicano. Daniel Muñoz : No fue el mejor partido para el que hoy jugó como lateral derecho. Croacia ganó casi todos los pelotazos que tuvieron por ese sector. También le costó salir al jugador del Crystal Palace, a quien aún le falta más competitividad.

: No fue el mejor partido para el que hoy jugó como lateral derecho. Croacia ganó casi todos los pelotazos que tuvieron por ese sector. También le costó salir al jugador del Crystal Palace, a quien aún le falta más competitividad. Dávinson Sánchez : Cumplió en su posición, pero sufrió el juego aéreo de Croacia. El rival supo llegar pocas veces, pero con mucho peligro al área de Colombia y ahí, estuvo Dávinson que la pasó mal por momentos con la altura de los europeos y su agilidad a la hora de rematar al arco.

: Cumplió en su posición, pero sufrió el juego aéreo de Croacia. El rival supo llegar pocas veces, pero con mucho peligro al área de Colombia y ahí, estuvo Dávinson que la pasó mal por momentos con la altura de los europeos y su agilidad a la hora de rematar al arco. Jhon Lucumí : También se vio implicado en el segundo gol de Croacia. Fue uno de los jugadores que más mal la pasó con la ofensiva del rival. No se vio seguro por arriba y le costó organizarse con Dávinson Sánchez.

: También se vio implicado en el segundo gol de Croacia. Fue uno de los jugadores que más mal la pasó con la ofensiva del rival. No se vio seguro por arriba y le costó organizarse con Dávinson Sánchez. Johan Mojica : No fue su mejor partido y sufrió con el ataque de Croacia por su banda. Se dedicó a cubrir su banda y no se vio con la libertad que se le ha visto en otros compromisos a la hora de salir.

: No fue su mejor partido y sufrió con el ataque de Croacia por su banda. Se dedicó a cubrir su banda y no se vio con la libertad que se le ha visto en otros compromisos a la hora de salir. Richard Ríos : Zlatko Dalic supo neutralizar el medio campo de Colombia y Richard Ríos fue uno de los más afectados. El jugador del Benfica, no tuvo oportunidad de brillar con el balón a sus pies, aunque por momentos, intentó asociarse con James Rodríguez.

: Zlatko Dalic supo neutralizar el medio campo de Colombia y Richard Ríos fue uno de los más afectados. El jugador del Benfica, no tuvo oportunidad de brillar con el balón a sus pies, aunque por momentos, intentó asociarse con James Rodríguez. Jefferson Lerma : Lerma fue uno de los puntos más altos del compromiso, sin embargo también le costó en cuanto a la vocación ofensiva.

: Lerma fue uno de los puntos más altos del compromiso, sin embargo también le costó en cuanto a la vocación ofensiva. Jhon Arias : Fue el encargado de abrir el marcador. Rápido e inteligente a la hora de atacar, pero el rival corrigió a tiempo y no le dejó los espacios que sí en los primeros minutos.

: Fue el encargado de abrir el marcador. Rápido e inteligente a la hora de atacar, pero el rival corrigió a tiempo y no le dejó los espacios que sí en los primeros minutos. James Rodríguez : Se le nota la falta de minutos a James Rodríguez. El ’10’ de Colombia tiene que seguir compitiendo y jugando para llegar en su mejor al Mundial. No fue claro con la pelota, a pesar que tuvo un remate de media distancia que atajó el guardameta de Croacia sin mayor problema.

: Se le nota la falta de minutos a James Rodríguez. El ’10’ de Colombia tiene que seguir compitiendo y jugando para llegar en su mejor al Mundial. No fue claro con la pelota, a pesar que tuvo un remate de media distancia que atajó el guardameta de Croacia sin mayor problema. Luis Díaz : Fue de los jugadores que más se mostró, o por lo menos que más insistió en el área de Croacia.

: Fue de los jugadores que más se mostró, o por lo menos que más insistió en el área de Croacia. Luis Suárez: Tuvo la más clara para el 2-1, sin embargo no conecto con el centro de Luis Díaz y dejó pasar la pelota. No tuvo más llegadas claras y se vio cansado.

Los que entraron:

Jorge Carrascal: No pudo hacer mucho desde que ingresó, pero sí aportó con darle más ritmo e intensidad a Colombia en los minutos finales del segundo tiempo.

No pudo hacer mucho desde que ingresó, pero sí aportó con darle más ritmo e intensidad a Colombia en los minutos finales del segundo tiempo. Kevin Castaño : Intentó asociarse con Carrascal, pero perdió varias veces la pelota en la mitad del campo.

: Intentó asociarse con Carrascal, pero perdió varias veces la pelota en la mitad del campo. Deiver Machado : Ingresó en el minuto 62.

: Ingresó en el minuto 62. Santiago Arias : Ingresó en el minuto 71.

: Ingresó en el minuto 71. Gustavo Puerta : De los jugadores que mejor entró al campo de juego, pero otro de los que sufrió la marca de los croatas.

: De los jugadores que mejor entró al campo de juego, pero otro de los que sufrió la marca de los croatas. Jhon Córdoba: Ingresó en el minuto 71.

Ingresó en el minuto 71. Juan Fernando Quintero: Su ingreso le puso otra cara a Colombia, sin embargo la defensa de Croacia fue muy fuerte e impidió que el volante de creación pudiera hacer de las suyas.

Su ingreso le puso otra cara a Colombia, sin embargo la defensa de Croacia fue muy fuerte e impidió que el volante de creación pudiera hacer de las suyas. Carlos Gómez: Ingresó en el minuto 71.

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