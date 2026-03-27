Marcelo Flores revela por qué eligió Canadá: “Me sentí más en casa, que todos esos años en México”

El jugador de Tigres explica su decisión de dejar a México para representar a Canadá rumbo al Mundial 2026

Marcelo Flores cambia a Canadá y explica su decisión. Foto print: OneSoccer

Marcelo Flores rompió el silencio sobre su decisión de representar a Canadá rumbo al Mundial 2026, dejando atrás su proceso con la selección mexicana. El actual jugador de Tigres de la UANL explicó en entrevista con ‘OneSoccer’ que su elección estuvo basada en sensaciones personales, identidad y el entorno que encontró dentro del equipo de la ‘Hoja de Maple’ dirigido por Jesse Marsch.

El futbolista reveló que su llegada al campamento canadiense marcó un punto de inflexión. “Nunca había estado en un campamento de Canadá, siempre estuve en el sistema de México, así que no sabía qué esperar. Pero ahora que estoy aquí ves lo grandioso que es el grupo, el vínculo entre ellos y con el cuerpo técnico”, señaló, destacando el ambiente como uno de los factores clave en su decisión.

Uno de los elementos determinantes fue el papel del entrenador Jesse Marsch, quien buscó personalmente convencerlo sin presionarlo. “Jesse se puso en contacto conmigo, vino a mi casa para hablar. Nunca me presionó, solo quería que le diera una oportunidad. Creo que lo manejó de la mejor forma posible”, explicó Flores, quien aseguró que ese acercamiento influyó directamente en su cambio de postura.

Marcelo también reconoció que, pese a haber pasado varios años en el sistema mexicano, no logró sentirse completamente identificado. “Siento que el poco tiempo que pasé aquí en Canadá se sintió más como estar en casa que todos esos años en México. No digo nada malo del equipo, pero es algo cultural, no encajaba con mi estilo ni con el vínculo que sentí”, afirmó.

El atacante admitió que tomar la decisión no fue sencillo, especialmente por su historia con México, pero aseguró que debía seguir lo que consideraba correcto para su carrera. “No es fácil, pero tienes que ir a donde sientes que es lo correcto, y sentí que esto era lo correcto”, añadió.

Sobre la reacción del entorno, Flores confesó que esperaba críticas, pero ocurrió lo contrario. “Pensé que sería peor. He recibido comentarios positivos, muchos mexicanos estaban felices por mi decisión. Mi familia y amigos también querían que eligiera Canadá por el crecimiento del fútbol aquí”, comentó.

Finalmente, el jugador de Tigres expresó su entusiasmo por esta nueva etapa y su deseo de debutar lo antes posible con su nueva selección. “No puedo esperar. Es otro sueño hecho realidad. Me siento mucho más feliz aquí y estoy más emocionado que nada”, concluyó.

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