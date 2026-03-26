Luis Ángel Malagón comparte una sensible imagen de su lesión: “Solo Dios sabe por qué”

El portero del América continúa su recuperación tras romperse el tendón de Aquiles el pasado 10 de marzo

Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles | Imago7

Luis Ángel Malagón, portero del América, continúa con su rehabilitación después de romperse el tendón de Aquiles el pasado 10 de marzo durante el partido entre el América y el Philadelphia en la Concacaf Champions Cup. El guardameta de la selección mexicana de fútbol compartió una actualización sobre su lesión y lo hizo a través de sus historias de Instagram, donde publicó una foto de la cicatriz en la pierna izquierda.

“Solo Dios sabe por qué”, escribió el cancerbero, quien acompañó la historia con la canción “Todo a su tiempo” de Netón Vega, cuya letra compartida dice: “Todo a su tiempo, se fue dando todo lo que hemos logrado. Muchos años han pasado, cosas fallaron pero eso no demostró que allí quedamos”.

La historia publicada por Malagón | @angel_malagonv

Fue el pasado 12 de marzo que Malagón fue operado con éxito en Guadalajara. El tiempo de recuperación dado por el Club América fue de seis a ocho meses, quedando descartado para el Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá a partir del próximo 11 de junio.

Malagón era una de las cartas fuertes del técnico del Tricolor, Javier ‘Vasco’ Aguirre, de cara a la Copa del Mundo. El portero de las Águilas era uno de los dos elementos que lucían ‘inamovibles’ en su posición; sin embargo la rotura del tendón de Aquiles abrió la puerta a nuevas posibilidades rumbo a la lista final que se presentará el próximo mes de mayo.

Con selección mexicana el portero, de 29 años de edad, fue titular durante los títulos de la Concacaf Nations League y la Copa Oro, ambos en 2025. Durante el presente año formó parte del once inicial en tres de los nueve juegos del Tricolor, cediendo protagonismo a Raúl ‘Tala’ Rangel.

El oriundo de Zamora, Michoacán, disputó nueve partidos en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, así como tres de Concachampions, competición en la que sufrió la rotura durante la ida de los octavos de final frente al Philadelphia.

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