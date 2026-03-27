Borna Gojo elimina a Rodrigo Pacheco en el Challenger de Morelia

El tenista mexicano cae en sets seguidos ante el croata, número 181 del mundo

Gojo vence a Pacheco en el ATP Challenger de Morelia | Screenshot Claro Sports

Se terminó la historia para Rodrigo Pacheco en el ATP Challenger de Morelia, perdiendo ante el croata Borna Gojo en cuartos de final disputados el jueves 26 de marzo, con parciales de 7-6 (3) y 6-4.

Tercera ocasión que se enfrentan estos tenistas y el mexicano sigue sin superar a Gojo. Cayó en Monterrey en 2023 y en las semifinales de Metepec este mismo 2026. No ha podido hacerse con un solo set y el jueves cayó por el mismo marcador que el 20 de febrero de este año en el Club Deportivo La Asunción.

“Me encanta México. Puedo decir que es muy bonito y especial estar aquí, tener tanta gente apoyando. Gracias a todos por haber venido”, declaró Gojo tras el partido en la entrevista a pie de cancha.

Solo hubo un quiebre en el partido y llegó hasta el segundo set. El mexicano, de hecho, tuvo más oportunidades de romper, 4, pero no logró materializar ninguna. Gojo, por su parte, tuvo una y la convirtió en el noveno punto del segundo set. Fue suficiente para llevarse el juego, en el que su servicio fue su principal arma.

Pacheco tuvo ventaja de 15-40 en el quinto punto de la primera manga. Gojo levantó las pelotas de break con un saque y volea en su segundo servicio para el 30-40, la oportunidad más grande para el yucateco en todo el juego. Un ace lo empató y tras un empate más, con un error no forzado de Rodrigo y un slice puso el juego 5-4.

No hubo más oportunidades de quiebre en la primera manga y en el tie break, el croata rápido se puso 4-1 para terminar el set inicial en poco 52 minutos y 32 segundos de juego.

Se repitieron las circunstancias en el sexto juego del segundo set: 15-40, pero resolvió el europeo. En el noveno juego, Gojo se puso 15-40 y tras un toque en la red, el drive del mexicano se fue largo para tener el único quiebre de la tarde.

Gojo se enfrentará al colombiano Nicolás Mejía en semifinales. En el otro lado de la llave, Juan Pablo Ficovich se medirá a Luka Pavlovic, en partidos que podrás seguir por la multiplataforma de Claro Sports.

“Espero ganar otro torneo en México”, agregó el croata, quien se coronó en Metepec en el mes de febrero ante Alexis Galarneau tras haber eliminado a Pacheco en semifinales.

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