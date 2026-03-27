Atlas vs Chivas desde Los Ángeles, en directo: fecha, horario, alineaciones y dónde ver el Clásico Tapatío

Atlas y Chivas se enfrentan en Estados Unidos durante la Fecha FIFA con varias bajas por convocatorias internacionales.

Chivas y Atlas se enfrentan en un partido amistoso | Imago 7

El Clásico Tapatío volverá a escena durante la Fecha FIFA con un duelo amistoso que enfrentará a Atlas y Chivas en territorio estadounidense. El encuentro servirá como una oportunidad para que ambos equipos mantengan ritmo de competencia en medio del parón de la Liga MX.

Chivas llega a este compromiso como líder del Clausura 2026 bajo la dirección de Gabriel Milito, mientras que Atlas buscará aprovechar el escenario para ajustar detalles y evaluar variantes. La ausencia de varios jugadores convocados a selecciones marcará el desarrollo del partido. Ambos se enfrentaron en el torneo regular, dejando una victoria para el Rebaño de 2-1.

Atlas vs Chivas: ¿Cuándo se juega el partido amistoso de Fecha FIFA?

El partido entre Atlas y Chivas se disputará el domingo 29 de marzo de 2026 en el BMO Stadium de California, Estados Unidos. El encuentro está programado para iniciar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo que forma parte de la actividad de clubes durante la Fecha FIFA.

¿Dónde ver en vivo el Atlas vs Chivas?: TV y streaming

El Clásico Tapatío amistoso podrá seguirse en televisión abierta a través de TUDN en Canal 5. En streaming, la transmisión estará disponible en la plataforma ViX Premium. Además, el partido también podrá verse en el canal de YouTube ‘Layvtime’, donde Miguel Layún ofrecerá una alternativa digital para seguir el encuentro.

Atlas vs Chivas, Clásico Tapatío: posibles alineaciones para el partido amistoso

Para este compromiso, ambos equipos tendrán ausencias por convocatorias internacionales.

Chivas no contará con Armando González, Roberto Alvarado, Raúl Rangel, Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, todos llamados por la selección mexicana. Por su parte, Atlas no tendrá disponible a Camilo Vargas, quien reportó con la selección de Colombia.

Posible alineación de Atlas: Antonio Sánchez: Mora, Suárez, San Martín, Del Prete, Hernández, Guillén Aguirre, José Martín, Gamboa

Posible alineación de Chivas: Oscar Whalley, Castillo, Campillo, González, Govea, Aguirre, Fernando González, Álvarez, Sepúlveda, Padilla y Cambieros

¿Quién gana el Atlas vs Chivas, según la IA?

El análisis del partido parte de las condiciones en las que llegan ambos equipos. Chivas mantiene una estructura de juego definida en el torneo y ha sostenido resultados que lo colocan como líder, lo que sugiere una base colectiva estable.

Sin embargo, la ausencia de varios titulares por convocatoria reduce opciones en zonas clave del campo. Atlas, aunque también presenta bajas, mantiene un grupo que puede sostener su idea de juego en este tipo de encuentros.

Al tratarse de un partido amistoso, los cambios constantes y la rotación pueden equilibrar el desarrollo. Bajo estas condiciones, el escenario más probable es un partido con reparto de posesión y oportunidades, con tendencia a un empate o una diferencia mínima.

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