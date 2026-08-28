De la lucha por el descenso a la batalla campal: así nació la rivalidad entre Atlas y Querétaro

Atlas y Querétaro vuelven a enfrentarse en la Liga MX, en una rivalidad marcada por el descenso y los hechos de violencia en la Corregidora

Atlas vs Querétaro: la historia de una rivalidad. Imago 7

La rivalidad entre Atlas y Querétaro tiene su origen en la lucha por la permanencia. Todo comenzó en el Clausura 2007, cuando los Gallos necesitaban derrotar a los rojinegros para evitar el descenso, pero Atlas ganó 2-0 y consumó la caída del conjunto queretano. La tensión entre ambas aficiones aumentó a partir de ese episodio y derivó en enfrentamientos entre sus grupos de animación.

Con el paso de los años, la rivalidad quedó marcada por distintos episodios de violencia, entre ellos uno ocurrido en 2010 que dejó 30 personas heridas. El momento más recordado llegó en 2022, cuando una pelea entre aficionados durante un partido en el Estadio Corregidora provocó que seguidores del Atlas ingresaran a la cancha para resguardarse. Cuatro años después, ambos equipos vuelven a encontrarse en la Jornada 6 del Apertura 2026, ahora en el Estadio Jalisco. LEE LA NOTA COMPLETA

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