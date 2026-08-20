Cruz Azul

De títulos a noches de Libertadores: Cruz Azul celebra 600 partidos como local en el Azteca

Publicado por Redacción Claro Sports

Cruz Azul alcanzará una cifra histórica como local en el Estadio Banorte, escenario donde ha celebrado títulos y vivido noches internacionales memorables

Cruz Azul llega a 600 partidos como local.
Cruz Azul llega a 600 partidos como local. Imago 7

Cruz Azul disputará este sábado ante Atlas su partido número 600 como local en el Estadio Banorte, un recinto estrechamente ligado a la historia cementera. La Máquina jugó por primera vez como anfitrión en ese inmueble el 6 de noviembre de 1971 frente a Monterrey y, desde entonces, el estadio ha sido escenario de algunos de sus capítulos más importantes.

Entre las noches más recordadas aparecen la final de 1971-72 ante América, ganada 4-1, el tricampeonato concretado frente a León un año después, el título del Guard1anes 2021 que terminó con más de 23 años de sequía y la histórica goleada 3-0 sobre River Plate en la Copa Libertadores 2001, ante más de 114 mil aficionados. LEE LA NOTA COMPLETA

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