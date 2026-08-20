De títulos a noches de Libertadores: Cruz Azul celebra 600 partidos como local en el Azteca

Cruz Azul alcanzará una cifra histórica como local en el Estadio Banorte, escenario donde ha celebrado títulos y vivido noches internacionales memorables

Cruz Azul llega a 600 partidos como local. Imago 7

Cruz Azul disputará este sábado ante Atlas su partido número 600 como local en el Estadio Banorte, un recinto estrechamente ligado a la historia cementera. La Máquina jugó por primera vez como anfitrión en ese inmueble el 6 de noviembre de 1971 frente a Monterrey y, desde entonces, el estadio ha sido escenario de algunos de sus capítulos más importantes.

Entre las noches más recordadas aparecen la final de 1971-72 ante América, ganada 4-1, el tricampeonato concretado frente a León un año después, el título del Guard1anes 2021 que terminó con más de 23 años de sequía y la histórica goleada 3-0 sobre River Plate en la Copa Libertadores 2001, ante más de 114 mil aficionados. LEE LA NOTA COMPLETA

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