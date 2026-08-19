Santa Fe vs River Plate, en vivo la Copa Sudamericana 2026: Ya se abren las puertas de El Campín

Este es recién el encuentro de ida, pues tuvo que aplazarse por cuenta del terremoto que causó una emergencia en Colombia.

Santa Fe y River Plate inician su llave de octavos de final.

Marcador en directo: Santa Fe vs River Plate

* La hora que se muestra es GMT-4. Las personas en Colombia deben sumar una hora y quienes están en Argentina, tres.

Las delegaciones ya están en el Estadio El Campín de Bogotá. Dentro de unos minutos, se darán a conocer las alineaciones y los jugadores saldrán a hacer trabajos precompetitivos. Recordamos el más reciente antecedente de River Plate visitando a Santa Fe en Bogotá, que fue hace ocho años. Estos equipos jugaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, edición afectada por la pandemia del covid-19 y unas protestas en Colombia, por lo que el duelo tuvo que trasladarse a Asunción. Recordemos que River Plate viene compitiendo en esta edición de la Copa Sudamericana de la fase de grupos, a la que clasificó por su campaña hecha el año anterior en Argentina. Por su parte, Santa Fe accedió siendo tercero de un grupo de Copa Libertadores y eliminó en el repechaje a Caracas. Los equipos llegarán dentro de poco a El Campín e iremos informando cómo avanzan los momentos previos al encuentro. Aquí arranca la cobertura del partido de ida de los octavos de final en la Copa Sudamericana 2026. Estaremos informando todo lo que suceda en Bogotá antes y durante el encuentro. Recordemos que el partido tuvo que postergarse unos días por el terremoto que se vivió en Colombia el pasado 10 de agosto.

¿A qué hora juegan Santa Fe vs River Plate hoy, 19 de agosto, en la Copa Sudamericana 2026?

Aunque la mayoría de llaves ya están en los partidos de vuelta, este partido es recién la ida, pues tuvo que aplazarse por cuenta del terremoto que azotó a Colombia la semana anterior. Se jugará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá este miércoles a las 7:30 p.m.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana están con ESPN, que transmite a través de sus distintos canales en los diferentes cableoperadores. Además, se puede ver vía streaming con conexión a internet y una suscripción activa en la plataforma Disney+.

Alineaciones del Santa Fe vs River Plate, al momento

Santa Fe:

River Plate:

Copa Sudamericana 2026: criterios de desempate

El resultado de la llave se conocerá tras el juego de vuelta la próxima semana. Cualquier empate en el marcador global durante estas instancias de eliminación directa hace que se pase directamente a los lanzamientos desde el punto penalti. El único momento en que se contempla prórroga es en la final, que se juega a partido único y en una sede predefinida.

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