Diego Mejía revela sus objetivos con San Luis

El entrenador mexicano del Atlético de San Luis charló en exclusiva con AS sobre los objetivos que tiene en este torneo con el conjunto potosino

Mejía reveló sus objetivos con el Atlético de San Luis | Imago7

Diego Mejía volverá a la Liga MX para dirigir al Atlético de San Luis en el Apertura 2026, después de su paso por Atlético Ottawa en Canadá y de una primera etapa con Juárez. El técnico mexicano llega con mayor experiencia y con el objetivo de consolidar el proyecto potosino, además de competir por un lugar entre los entrenadores más destacados del fútbol nacional. Nota completa, AQUÍ.