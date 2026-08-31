Diego Mejía sorprende tras vencer a Rayados: “Cambio lo que sea por ganar un partido en casa”

San Luis consiguió su primera victoria del torneo y Mejía resaltó la importancia de recuperar la confianza para afrontar los próximos partidos del Apertura 2026

Atlético de San Luis consiguió una victoria de alto impacto en el Gigante de Acero, donde derrotó 3-1 a Rayados de Monterrey durante la Jornada 6 del Apertura 2026. Después del encuentro, Diego Mejía destacó la disciplina de su equipo y consideró que el resultado es consecuencia del trabajo realizado durante el torneo.

El técnico potosino reconoció que el inicio de la competencia había sido complicado, pero sostuvo que los resultados anteriores no reflejaban el funcionamiento mostrado por sus jugadores. Para Mejía, el triunfo ante Monterrey representa una recompensa después de las actuaciones que había tenido el equipo.

“Sabemos lo complicado que es tener una silla en esta liga para un mexicano. Tuve que salir de mi país para demostrar de lo que soy capaz y poder ganarme una oportunidad. Sin duda alguna, recuerdo las malas porque esas son las que me hacen levantarme todos los días para ir a buscar la buena”, explicó en conferencia de prensa.

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Mejía destaca la madurez del Atlético de San Luis

El entrenador señaló que San Luis logró mantener el plan de juego pese a que Monterrey tomó el control en diferentes momentos. La anotación temprana modificó el desarrollo del partido, pero el conjunto potosino respondió con orden y disciplina.

“El partido finalmente cambia muy rápido porque el gol cae muy rápido, y es normal que un equipo como Monterrey en su casa te domine de la manera que te domina. Pero la verdad es que el equipo mostró muchísima disciplina, seguimos muy bien el plan, ajustamos muy bien cuando teníamos que ajustar y el equipo mostró madurez”, comentó.

Mejía también respondió a los cuestionamientos sobre la alineación que presentó Monterrey y recordó que Rayados cuenta con un plantel amplio. “Es un plantel muy grande, evidentemente”, señaló.

San Luis busca recuperar su identidad

El técnico dejó claro que el objetivo del Atlético de San Luis no cambia después de conseguir su primera victoria. El proyecto busca recuperar una identidad de juego y competir de la misma manera sin importar el rival.

“Nosotros estamos para seguir trabajando con humildad; nos ha costado muchísimo trabajo conseguir este primer resultado. Nosotros tenemos que recordarnos todos los días cuánto nos costó conseguir este primer resultado”, afirmó.

Mejía explicó que el equipo pretende mantener una postura valiente durante el resto del torneo. “El Atlético de San Luis está para lo que está desde el inicio: es recuperar la identidad, seguir jugando valientes contra el equipo que sea, seguir poniendo la cara y tratar de buscar los resultados”, agregó.

El triunfo ante Rayados puede ser un parteaguas

La victoria en Monterrey también tiene un componente anímico para San Luis. Mejía consideró que el resultado puede ayudar a que sus jugadores refuercen la confianza en el proyecto y comprueben que pueden competir ante cualquier rival.

“Nos hace saber el nivel que tenemos como equipo, nos hace saber que podemos pelearle a cualquiera, y es que fue muy difícil conseguirlo”, explicó.

Sin embargo, el entrenador reconoció que todavía existe una deuda con la afición potosina y aseguró que conseguir una victoria como local es uno de sus principales objetivos. “Seguimos teniendo una deuda pendiente que es con nuestra afición. La verdad es que yo cambio lo que sea por ganar un partido en casa y, bueno, haber conseguido este resultado nos viene bien anímicamente”, comentó.

Diego Mejía quiere construir algo histórico en San Luis

Ante las preguntas sobre la paciencia que necesita un proyecto encabezado por un entrenador mexicano, Mejía señaló que conoce las exigencias de su profesión y que su prioridad es entregar el máximo cada semana. “Yo soy entrenador por vocación y soy de los que leyó las letras chiquitas al dedicarme a este negocio, y sé que en cualquier momento te puedes ir porque es normal. Ser entrenador también es estar afuera”, sostuvo.

En lugar de pedir tiempo, el técnico aseguró que confía en su capacidad para desarrollar la idea futbolística del equipo y conseguir resultados. “Más que paciencia, hoy tengo que dar mi cien por ciento. Estoy seguro que si doy mi cien por ciento, tengo la capacidad para hacer jugar bien al equipo, para hacerlo ganar, para generar identidad y para conseguir cosas históricas con el club. Estoy convencido de eso”, afirmó.

Finalmente, Mejía destacó lo que representa para él dirigir al Atlético de San Luis y formar parte de una institución con identidad dentro del fútbol mexicano. “Pertenecer al Atlético de San Luis es un sueño, así que estoy muy contento”, concluyó.

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