Olmecas sobrevive cuadrangular de Pericos y empata la Serie de Campeonato de la Zona Sur

Arellano produjo la carrera definitiva en la entrada 11 después de que Puebla empatara en la novena con jonrón de Luis Castro

Olmecas encontró el triunfo en el cierre del undécimo episodio | @OlmecasTabasco

Olmecas de Tabasco respondió en el segundo juego de la Serie de Campeonato de la Zona Sur y derrotó 4-3 a Pericos de Puebla en 11 entradas, resultado con el que la eliminatoria de los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol quedó empatada 1-1. Carlos Arellano conectó el imparable que produjo la carrera definitiva en el cierre del undécimo episodio, después de que Puebla había conseguido prolongar el encuentro con un cuadrangular de Luis Castro en la novena.

El encuentro en el Parque Centenario 27 de Febrero estuvo marcado desde el primer inning por los roces entre ambos equipos. Cristhian Adames recibió un pelotazo de Austin Warner con cuenta de tres bolas y dos strikes, situación que provocó un intercambio de palabras y movimiento desde las bancas. El episodio anticipó una noche en la que la tensión volvería a aparecer más adelante.

Tabasco abrió la pizarra en la segunda entrada. Seth Beer comenzó el ataque con sencillo y Calvin Estrada también llegó a las bases. Después, Alan Espinoza conectó un rodado hacia el lanzador Fernando Lozano que, combinado con un error de tiro, permitió a Beer llegar al plato para colocar el 1-0. Carlos Arellano agregó posteriormente un sencillo al jardín derecho para impulsar a Estrada y ampliar la diferencia a dos carreras.

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Puebla encontró respuesta durante la apertura del tercer capítulo. Lorenzo Cedrola abrió con sencillo y avanzó con un toque de sacrificio de Samar Leyva. Herlis Rodríguez colocó corredores en las esquinas con otro imparable y Sergio Alcántara produjo el 2-1 mediante un elevado de sacrificio, antes de que Austin Warner consiguiera terminar la entrada sin mayores daños.

El pitcheo mantuvo el marcador sin movimientos durante los siguientes episodios. Olmecas tuvo una oportunidad importante en la quinta entrada cuando Marco Hernández conectó doble y Óscar González respondió con sencillo, pero el tiro de Herlis Rodríguez desde el jardín central permitió retirar a Hernández en el plato. El 2-1 permaneció hasta la séptima.

Fue precisamente en ese capítulo cuando el partido volvió a calentarse. El coach de tercera base de Pericos, Luis Maza; el lanzador de Olmecas, Keone Kela; y el coach de tercera de Tabasco, Alberto Carreón, fueron expulsados por el umpire principal David Solís después de otro momento de tensión entre las dos novenas. Los tres tuvieron que abandonar el encuentro antes de que continuara la parte baja del episodio.

Una vez reanudado el juego, Olmecas consiguió ampliar su ventaja a 3-1. Jasson Atondo alcanzó la inicial por un error de fildeo de Henry Ramos y Carlos Arellano avanzó al corredor mediante un toque de sacrificio. Randy Romero respondió con doble al jardín central para mandar a Atondo al plato, una carrera que parecía darle margen a los locales para cerrar el encuentro.

Los de Puebla forzaron extra innings con un cuadrangular

Pericos, sin embargo, todavía tenía una respuesta. Después de que ambos bullpens mantuvieran el marcador sin cambios durante la octava entrada, Cristhian Adames abrió el noveno episodio con sencillo y Luis Castro apareció con dos outs para conectar un cuadrangular de dos carreras por el jardín izquierdo. El batazo cambió el marcador de 3-1 a 3-3 y obligó a disputar entradas adicionales.

Tabasco tuvo oportunidad de terminarlo en la parte baja de la novena, pero no consiguió aprovechar el sencillo de Carlos Arellano. En la décima, ambos equipos volvieron a quedarse sin carrera, pese a que Herlis Rodríguez alcanzó la segunda base para Puebla después de un sencillo y un error de tiro. Carlos Vázquez consiguió salir del problema y mantuvo con vida a los locales.

La definición llegó en la entrada 11. Agustín Ruiz recibió base por bolas y Agustín Murillo conectó un sencillo mediante toque antes de ser reemplazado por el corredor emergente Angelo Castellano. Después de una base intencional a José Godoy, Jasson Atondo bateó un rodado que permitió retirar a Ruiz en home, aunque las bases permanecieron congestionadas. Entonces apareció Carlos Arellano, quien conectó sencillo al jardín central para mandar a Castellano al plato y concretar el walk-off 4-3.

El resultado permite a Olmecas responder después de perder 5-1 el primer juego y deja la Serie de Campeonato de la Zona Sur igualada a una victoria por equipo. Pericos había tomado inicialmente la ventaja en la eliminatoria con un rally de cuatro anotaciones durante la séptima entrada del primer compromiso.

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