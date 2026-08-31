Jornada 7 Liga MX, en vivo: horarios, pronósticos dónde ver los partidos del Apertura 2026

La jornada sufrirá modificaciones debido a la participación de León, Toluca, América y Rayados dentro de las semifinales de la Legues Cup, la cual llegará a su fin esta semana

América se mantiene una semana más como líder del campeonato | Imago7

La jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX verá actividad el próximo fin de semana, sin embargo lo hará de forma atípica, ya que cuatro escuadras no tendrán participación debido a sus compromisos dentro de la Leagues Cup. Las Águilas del América, líder de la competencia, además de Rayados de Monterrey, Esmeraldas de León y Diablos Rojos del Toluca tendrán que realizar algunas modificaciones en el calendario, esperando poder hacerse del título en el certamen binacional em próximos días.

Las Águilas encabezan la tabla con 16 puntos, producto de cinco victorias y un empate. En la jornada 6 derrotaron 2-0 a Puebla, resultado que les permitió mantener la primera posición; y el calendario los tenía acomodados para enfrentarán a Tijuana, que marcha tercero con 13 unidades después de empatar 0-0 con Pumas en la fecha anterior; sin embargo será uno de los duelos que sufrirá modificaciones por la participación de los capitalinos en la ‘Copa de las Ligas’.

Por su parte, uno de los equipos que llega con una nueva oportunidad para escalar posiciones es Cruz Azul. La Máquina venció 3-1 a Necaxa en la jornada 6 y cortó una racha de tres derrotas consecutivas. El conjunto cementero ocupa el décimo lugar con nueve puntos y el domingo recibirá a Santos, que apenas suma una unidad después de seis partidos.

El Toluca aparece en el segundo lugar con 13 puntos y vienen de golear 4-0 a FC Juárez, mientras La Franja del Puebla ocupa el octavo puesto con 10 unidades tras perder frente al América. El cotejo entre ambos, pactado para esta fecha también tendrá que ser modificado.

Finalmente, a las 17:00 horas del sábado, Atlético de San Luis visitará a Chivas. El cotejo entre ambos aparece como uno de los más llamativos, debido a que los potosinos vienen de derrotar como visitantes a los Rayados de Monterrey, mientras que el chiverío espera escalar posiciones en el campeonato, a pesar de su empate 1-1 ante los Tuzos del Pachuca.

Como mencionamos, algunos cotejos tendrán que ser recalendarizados, debido a la participación de equipos mexicanos en la Leagues Cup por lo que, además de los encuentros entre América y Tijuana y el Toluca contra Puebla, serán el Querétaro-Monterrey y el Pumas-León los que tendrán que ser reacomodados en otros días.

¿Cuándo son y dónde ver en vivo los partidos de la jornada 7 de la Liga MX 2026? Canales de TV y online

Intensa actividad la que se vivirá el próximo fin de semana dentro de la jornada 7, fecha en la que destaca el encuentro entre Atlético de San Luis ante las Chivas del Guadalajara, además del Cruz Azul contra Santos Laguna.

Viernes 4 de septiembre Puebla vs Toluca | 19:00 horas | FOX One, Disney+ Premium, ESPN (A espera de recalendarización) FC Juárez vs Pachuca | 21:00 horas | FOX One

Sábado 5 de septiembre Querétaro vs Monterrey | 17:00 horas | FOX One (A espera de recalendarización) Atlético de San Luis vs Chivas | 17:00 horas | Disney+ Premium, ViX Premium, ESPN América vs Tijuana | 19:00 horas | ViX Premium, TUDN (A espera de recalendarización) Tigres UANL vs Necaxa | 19:00 horas | FOX One Atlas vs Atlante | 21:00 horas | ViX Premium, TUDN

Domingo 6 de septiembre Pumas UNAM vs León | 12:00 horas | ViX Premium, TUDN (A espera de recalendarización) Cruz Azul vs Santos Laguna | 20:00 horas | ViX Premium, TUDN



Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 7 de la Liga MX

Puebla vs Toluca | Favorito: Toluca | Pronóstico: Puebla 1-2 Toluca

Los Diablos llegan con 13 puntos y después de golear a Juárez, mientras Puebla cayó ante América. Toluca también tiene mejor diferencia de goles.

FC Juárez vs Pachuca | Favorito: Pachuca | Pronóstico: Juárez 0-2 Pachuca

Juárez continúa sin sumar y viene de recibir cuatro goles ante Toluca. Pachuca apenas tiene cinco puntos, pero llega con el empate ante Chivas y buscará aprovechar la oportunidad ante el último de la tabla.

Atlético de San Luis vs Chivas | Favorito: Chivas | Pronóstico: San Luis 1-2 Chivas

San Luis viene de vencer 3-1 a Monterrey y tendrá el impulso de su primera victoria, pero Chivas suma 11 puntos y viene de empatar ante Pachuca. El Rebaño parte con ventaja por su posición y regularidad.

Querétaro vs Monterrey | Favorito: Monterrey | Pronóstico: Querétaro 1-2 Monterrey

Los Gallos tienen 10 puntos, uno más que Rayados, pero Monterrey necesita reaccionar después de perder 3-1 ante San Luis. La calidad del plantel y la necesidad de recuperar terreno inclinan el pronóstico hacia los visitantes.

América vs Tijuana | Favorito: América | Pronóstico: América 2-1 Tijuana

Es uno de los partidos más atractivos de la fecha. América es líder con 16 puntos y derrotó 2-0 a Puebla, mientras Tijuana suma 13 unidades después de vencer 2-0 a Pumas. La localía y el momento del líder hacen favorito a las Águilas.

Tigres vs Necaxa | Favorito: Tigres | Pronóstico: Tigres 2-1 Necaxa

Tigres llega con cinco puntos y empató sin goles ante Santos, mientras Necaxa perdió 3-1 frente a Cruz Azul. El conjunto felino tiene la oportunidad de aprovechar su condición de local para acercarse a los puestos de clasificación.

Atlas vs Atlante | Favorito: Atlas | Pronóstico: Atlas 2-0 Atlante

Atlas ocupa el cuarto lugar con 12 puntos y viene de vencer a Cruz Azul, mientras Atlante empató con León y suma seis unidades. Los rojinegros aparecen con ventaja por su posición y rendimiento reciente.

Pumas vs León | Favorito: León | Pronóstico: Pumas 1-2 León

Pumas perdió 2-0 ante Tijuana y se quedó con ocho puntos. León, en cambio, empató 1-1 ante Atlante y acumula 10 unidades. El cuadro esmeralda llega mejor ubicado, aunque jugar en Ciudad Universitaria puede equilibrar el encuentro.

Cruz Azul vs Santos Laguna | Favorito: Cruz Azul | Pronóstico: Cruz Azul 2-0 Santos

La Máquina acaba de cortar una racha de tres derrotas al vencer 3-1 a Necaxa y ahora tendrá la oportunidad de sumar nuevamente como local. Santos sigue sin ganar y apenas tiene un punto después de seis jornadas, por lo que Cruz Azul parte como favorito.

Tabla de posiciones Liga MX: así van en la jornada 7 del Apertura 2026

El conjunto del América se mantiene con paso positivo en el torneo y ahora sumó a la Franja del Puebla como su nueva víctima. Tras su triunfo, los azulcremas se afianzaron en el primer lugar de la clasificación con 16 puntos. Por su parte, la Máquina del Cruz Azul regresó a la senda de la victoria con sus tres puntos ante los Rayos del Necaxa, situación que los hizo acercarse a la zona de clasificación.

América | 16 puntos (+10) Toluca | 13 puntos (+8) Tijuana | 13 puntos (+3) Atlas | 12 puntos (+1) Guadalajara | 11 puntos (+3) Querétaro | 10 puntos (+2) León | 10 puntos (+2) Puebla | 10 puntos (0) Monterrey | 9 puntos (+3) Cruz Azul | 9 puntos (0) Pumas | 8 puntos (0) Necaxa | 7 puntos (-3) San Luis | 6 puntos (-2) Atlante | 6 puntos (-2) Pachuca | 5 puntos (0) Tigres | 5 puntos (-2) Santos | 1 punto (-7) Juárez | 0 puntos (-16)

TE PUEDE INTERESAR: