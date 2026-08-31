Matías Almeyda responde a los rumores de River Plate: “Yo soy un hombre de palabra”

El técnico argentino también analizó la derrota ante Atlético de San Luis y reconoció que Monterrey tiene varios aspectos por corregir de cara a las semifinales de la Leagues Cup 2026

Matías Almeyda habló después de la derrota de Rayados de Monterrey 3-1 ante Atlético de San Luis en el Gigante de Acero, correspondiente a la Jornada 6 del Apertura 2026. El entrenador argentino analizó el desempeño de su equipo, explicó la rotación que realizó y respondió a los rumores que lo relacionan con River Plate.

Almeyda reconoció que Monterrey no tuvo el funcionamiento esperado durante buena parte del encuentro y consideró que San Luis aprovechó los errores del conjunto regiomontano. Para el técnico, la derrota debe servir como una llamada de atención antes de afrontar los siguientes compromisos. “Yo creo que ni nos creemos tanto cuando ganamos, y sí nos pone alerta en partidos donde no se realiza lo que nosotros deseamos. Estas últimas dos derrotas, la de León no tanto, la de hoy sí. Y sí hay muchas cosas por corregir”, explicó en conferencia de prensa.

Almeyda responde a los rumores que lo relacionan con River Plate

Uno de los momentos más relevantes de la conferencia llegó cuando Almeyda fue cuestionado sobre las versiones que lo colocan como una opción para dirigir a River Plate, institución en la que tuvo una etapa importante como futbolista y entrenador. El argentino evitó alimentar las especulaciones y dejó clara su postura respecto a su compromiso actual con Rayados.

“Yo soy un hombre de palabra. No tengo cláusula de rescisión, tengo palabra. No tengo que aclarar nada. Tengo palabra. Me manejo así desde los 15 años”, afirmó. El técnico también recordó que durante su etapa como jugador tomó decisiones basándose en sus compromisos personales y profesionales. “Mi compromiso está acá y no hace falta que aclare nada. Los que me conocen saben que ni me preguntan”, sostuvo.

Almeyda cuestiona la decisión arbitral tras el gol anulado

Uno de los puntos que generó molestia en Matías Almeyda fue la anulación de un gol de Monterrey. El técnico explicó que no recibió una aclaración del cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander y consideró que la decisión tuvo un impacto importante en el desarrollo del encuentro, pues el tanto habría significado el empate para Rayados.

“No, yo no pregunto nada, la verdad que no… No sabía que había cobrado falta a favor nuestra. No entendí. No se entendió porque, supuestamente, si anulaba el gol era porque era falta nuestra y se debería jugar para el otro lado, pero nunca… bueno, siempre hay una primera vez”, señaló.

Aunque Almeyda evitó centrar su análisis en la actuación arbitral, reconoció que el gol pudo cambiar el rumbo del partido. “No me detengo en eso. Ya pasó lo que pasó, pasó, y creo que sí que hubiese sido importante para nosotros ese gol porque lo empatábamos al partido, ¿no? Y ahí, por ahí, podía ser, corrigiendo muchas cosas, otro tipo de partido”, agregó.

Rayados debe corregir después de dos derrotas

En el aspecto deportivo, Almeyda señaló que Monterrey debe recuperar el nivel mostrado en otros encuentros. El entrenador recordó que el equipo venía de conseguir una goleada en casa y que también ha respondido en partidos importantes, pero ante San Luis mostró una versión diferente. “Un equipo que el último partido de local hace seis goles con posibilidad de hacer más, que cuando juega partidos decisivos los lucha y va. Hoy eso se mostró muy poco, por ahí en el segundo tiempo”, comentó.

El argentino también reconoció el trabajo del Atlético de San Luis y consideró que el conjunto potosino supo aprovechar sus oportunidades. “Hay un rival que lo hace bien. Este rival juega bien al fútbol, con sus armas lastimó. Lastimó en momentos claves y también lastimó por errores propios”, señaló.

Almeyda explica la rotación ante San Luis

Rayados presentó algunas modificaciones en su alineación para este partido. Almeyda explicó que la decisión respondió a la carga de encuentros con la Leagues Cup 2026 y a la intención de darle minutos a futbolistas que no habían tenido participación como titulares con regularidad.

“Creía que era el momento también de trabajar como equipo, sabiendo que en una semana venimos de partidos seguidos y que esta semana va a ser, digamos, una competencia linda que tenemos por delante. Entonces, creía que era el momento de darle más tiempo a aquellos que no lo venían haciendo seguido”, explicó.

El entrenador también dejó claro que los resultados son responsabilidad de todo el grupo y que los futbolistas deben aprovechar las oportunidades que reciben. “Somos todos parte: ganamos todos juntos, empatamos todos juntos y perdemos todos juntos. Este es el grupo nuestro”, afirmó.

Almeyda destaca a Omar Gálvez

Entre los futbolistas que recibieron una oportunidad como titulares estuvo Omar Gálvez, joven mexicano al que Almeyda destacó por sus características. El técnico consideró que mostró personalidad y explicó que deberá continuar con su proceso de formación dentro del equipo.

“Omar es un jugador que tiene buenas características, hay que hablarle mucho, hay que llevarlo”, comentó. Almeyda destacó especialmente su capacidad para superar rivales en el uno contra uno: “Tiene buen dribling, es rápido, tiene eso que cada vez hay menos en el fútbol: gambetea. A mí me gustan los que gambetean, entonces está obligado a gambetear”.

El técnico reconoció que el funcionamiento colectivo no permitió que Gálvez tuviera las condiciones necesarias para mostrar todo su potencial, pero consideró que el jugador respondió ante la oportunidad. “Digo que tiene personalidad, no le pesó, le da lo mismo. Esos son los que me gustan”, concluyó.

Rayados deberá dejar atrás la derrota ante San Luis y concentrarse en sus próximos compromisos, el duelo de semifinales de la Leagues Cup 2026 ante las Águilas del América del próximo miércoles.

TE PUEDE INTERESAR