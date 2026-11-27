El marroquí firmó un doblete con una vaselina y un disparo desde fuera del área, pero terminó expulsado tras el gol del triunfo

Pachuca remonta con un golazo al 92 y toma ventaja en cuartos | Imago7

Oussama Idrissi se convirtió en el protagonista de la noche en el Estadio Hidalgo. El futbolista marroquí marcó un doblete para darle al Pachuca una victoria de 2-1 sobre Chivas en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos, el atacante apareció al minuto 92 con un potente disparo desde fuera del área que venció a Raúl ‘Tala’ Rangel y consumó la remontada de los Tuzos, quienes viajarán a Guadalajara con ventaja en el marcador global.

El partido comenzó con un golpe inesperado para los dirigidos por Benjamín Mora, quienes se encontraron en desventaja apenas al minuto 6. El Guadalajara recuperó la pelota y generó una llegada por el sector derecho, donde Richard Ledezma recibió un pase largo y envió un centro raso al área. Eduardo Bauermann intentó cortar la trayectoria del balón mediante una barrida, pero terminó por introducirlo en su propia portería. El autogol adelantó 0-1 a Chivas y obligó a Pachuca a buscar una reacción desde los primeros instantes.

Los Tuzos respondieron con una presión constante sobre la salida rojiblanca y comenzaron a generar oportunidades. Alan Bautista había avisado desde el minuto 3 con un disparo que pasó por encima del arco, mientras que Salomón Rondón buscó aprovechar los espacios dentro del área. Guadalajara tuvo dificultades para conservar la pelota y perdió posesiones en zonas comprometidas, una situación que permitió a Pachuca instalarse durante varios minutos en territorio rival. Idrissi también asumió responsabilidades ofensivas, aunque sus primeros intentos no encontraron la portería.

La primera gran polémica llegó al minuto 36, cuando Bauermann envió el balón al fondo de las redes después de un tiro de esquina. El defensa brasileño parecía reivindicarse tras su autogol, pero el árbitro Fernando Hernández revisó la jugada en el VAR y anuló la anotación por una falta de Christian Rivera sobre Raúl Rangel. La decisión provocó reclamos y enfrentamientos entre jugadores de ambos equipos, con amonestaciones para Jorge Berlanga, Carlos Moreno y Omar Govea.

Pachuca terminó el primer tiempo con mejores números, aunque sin poder reflejar su dominio en el marcador. Los hidalguenses registraron el 55 por ciento de posesión del balón, 224 pases, nueve disparos y cuatro tiros de esquina, mientras que Chivas contabilizó apenas dos remates y ningún saque de esquina. La diferencia también apareció en los goles esperados, con 0.54 para los Tuzos frente a 0.08 del Rebaño. Sin embargo, el conjunto de Gabriel Milito consiguió llegar al descanso con la ventaja de 0-1.

Idrissi cambia la historia con dos golazos ante Chivas

El segundo tiempo comenzó con una aproximación de Guadalajara, pero la respuesta de Pachuca llegó de inmediato. Al minuto 48, Oussama Idrissi recibió la pelota por delante del medio campo, realizó un control orientado y avanzó varios metros ante la falta de presión rojiblanca. Después de un par de fintas, el marroquí levantó la mirada antes de ingresar al área y observó adelantado al Tala Rangel. Con una vaselina que superó al guardameta, consiguió el empate 1-1 y provocó la celebración de los aficionados presentes en la Bella Airosa.

La anotación modificó el desarrollo del encuentro y obligó a Gabriel Milito a realizar ajustes en busca de recuperar el control. Al minuto 62, el entrenador rojiblanco mandó al terreno de juego a Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez, en sustitución de Efraín Álvarez, Richard Ledezma y Santiago Sandoval. Sin embargo, Pachuca mantuvo la iniciativa y continuó con mayor presencia en territorio rival, mientras que Guadalajara tuvo dificultades para sostener sus avances.

El Tala Rangel evitó que los Tuzos consiguieran la remontada antes de los minutos finales. Al minuto 70, Idrissi probó nuevamente desde el costado izquierdo, pero el arquero rojiblanco respondió con un manotazo para desviar el balón. Tres minutos después, Salomón Rondón recibió la pelota cerca del vértice derecho del área y sacó un disparo potente que exigió otra intervención del guardameta. Chivas también tuvo una oportunidad al minuto 79, cuando Rubén ‘Cotorro’ González disparó a primer poste, pero Carlos Moreno rechazó con el muslo.

Cuando el empate parecía definitivo, Idrissi volvió a aparecer para cambiar el destino del encuentro. Al minuto 92, el futbolista marroquí encontró espacio fuera del área y sacó un potente disparo que superó al Tala Rangel para marcar el 2-1. El gol desató la celebración de Pachuca, que había insistido durante buena parte del compromiso y finalmente consiguió reflejar su superioridad ofensiva en el marcador. Con su segunda anotación de la noche, el atacante se convirtió en el jugador determinante de la victoria hidalguense.

El triunfo 2-1 le permite a Pachuca llegar con ventaja al partido de vuelta en el Estadio Akron, donde buscará completar la eliminación del superlíder del Apertura 2026. Chivas, que había encontrado la ventaja con un autogol y estuvo cerca de regresar a casa con el empate, ahora necesitará ganar para mantener vivas sus aspiraciones. Al Guadalajara le bastará imponerse por un gol de diferencia para avanzar a semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general, mientras que los Tuzos conseguirán el boleto con una victoria o un empate en el segundo encuentro.

Sin embargo, la noche de Idrissi terminó con una expulsión que podría costarle caro al Pachuca. Después de marcar el gol de la victoria en el tiempo agregado, el atacante marroquí fue expulsado por insultar a jugadores de Chivas, en un episodio que empañó su actuación de dos goles. De esta manera, los Tuzos consiguieron la ventaja en la eliminatoria, pero quedaron expuestos a perder a su futbolista más determinante para el encuentro de vuelta en Guadalajara, una ausencia que podría modificar los planes de Benjamín Mora en la búsqueda del boleto a semifinales.

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