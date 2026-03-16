Efraín Juárez da la cara por los técnicos mexicanos en el Clausura 2026

El capitalino de 38 años sostiene el proyecto mexicano en la Liga MX. Tras la salida de Ambriz y Ramírez, el técnico de Pumas destaca en un torneo dominado por estrategas extranjeros

El DT auriazul es el entrenador nacional con mejor rendimiento este año | Imago7

Efraín Juárez se volvió la cara visible de un gremio cada vez más reducido en la Liga MX. Tras la renuncia de Ignacio Ambriz en León, los entrenadores mexicanos que hoy siguen al frente de un club en el Clausura 2026 son Juárez con Pumas, Sergio Bueno con Mazatlán y Omar Tapia con Santos Laguna. La diferencia es que Juárez, además de estar, compite, porque tras el empate de Pumas 2-2 con Cruz Azul, son quintos con 20 puntos, en zona de clasificación directa.

El contraste explica por qué Efraín hoy da la cara por el técnico nacional. El Clausura 2026 arrancó con solo tres mexicanos entre los 18 banquillos: Efraín Juárez, Ignacio Ambriz y Christian Ramírez, una de las cifras más bajas en torneos cortos. Con el paso de las jornadas, Christian Ramírez dejó Mazatlán, Ambriz renunció en León y el único proyecto mexicano que logró sostenerse con resultados fue el de Pumas.

La labor de Juárez merece foco porque Pumas dejó de ser un equipo inestable para convertirse en un candidato serio a la Liguilla. El equipo auriazul solo ha perdido un partido en el torneo, rompió rachas negativas y recuperó competitividad ante rivales que en otros torneos lo habían sometido. Ese cambio no es menor: en un entorno que suele consumir rápido a los entrenadores mexicanos, Juárez logró darle identidad, orden y puntos a su equipo.

Un número que sigue bajando

El problema de fondo no empieza ni termina con este torneo, pero el Clausura 2026 lo exhibe con crudeza. La presencia de técnicos mexicanos cayó de épocas en las que 15 clubes podían iniciar un torneo con estrategas nacionales, como ocurrió en el Clausura 2003, a un escenario en el que apenas tres arrancaron este semestre. El Apertura 2010 fue el último torneo con alta presencia de estrategas aztecas, con 13. La reducción no es accidental: lleva varios años y refleja una pérdida sistemática de espacio para el entrenador local.

Una razón central de este fenómeno es la obsesión de las directivas por el resultado inmediato. Los clubes priorizan experiencia internacional y respuestas rápidas, mientras que la presencia extranjera sigue asociada, al menos en la percepción dirigencial, con menor riesgo. A eso se suma que los banquillos argentinos dominaron buena parte de la zona alta del Clausura 2026, reforzando la idea de que el mercado foráneo ofrece una aparente garantía competitiva. Además, el último técnico mexicano campeón de Liga MX sigue siendo Ignacio Ambriz con León en 2020, dato que también alimenta ese sesgo.

Otra razón es que al técnico mexicano muchas veces no le entregan proyectos estables, sino emergencias. Christian Ramírez solo dirigió tres partidos antes de ser removido de Mazatlán, Sergio Bueno llegó como relevo para rescatar a un club hundido, y Omar Tapia tomó a Santos en pleno incendio deportivo y con el equipo en el sótano. En otras palabras, al estratega nacional con frecuencia se le llama para apagar fuegos, no para construir procesos largos con margen de trabajo real. Esa conclusión es una inferencia, pero está respaldada por la forma en que se dieron los cambios en Mazatlán y Santos.

También pesa el prejuicio cultural alrededor del entrenador mexicano. El entorno del balompié nacional castiga con mayor dureza al técnico local y exalta rasgos similares cuando vienen del extranjero. En esa misma línea, Benjamín Mora cuestionó la ‘moda’ de contratar foráneos, una lógica de imitación que termina cerrando puertas a perfiles nacionales. Si a eso se suma la poca paciencia, el resultado es un ecosistema donde el mexicano debe rendir más rápido, con menos respaldo y bajo una lupa más agresiva.

Los técnicos despedidos del Clausura 2026

La lista de salidas del torneo retrata la inestabilidad del campeonato, pero también el poco margen que tuvieron varios proyectos. Christian Ramírez abrió la cadena en Mazatlán tras un arranque sin puntos y solo tres partidos dirigidos; Francisco Rodríguez fue cesado en Santos después de dejar al club en el fondo; Domenec Torrent salió de Monterrey en la fecha 8 tras la derrota ante Cruz Azul; y Nacho Ambriz, aunque no fue despedido sino que renunció, también dejó vacante el banquillo de León luego de la caída 3-0 ante Tijuana, con el equipo en el lugar 16.

Por eso Efraín Juárez hoy vale más que una buena racha de Pumas. Su trabajo sostiene la idea de que sí hay capacidad en el entrenador mexicano cuando existe respaldo, un plantel competitivo y continuidad. Mientras Mazatlán navega un contexto incierto y Santos sigue último, Juárez y los suyos compiten en la parte alta y deja una denuncia implícita: el problema no es la falta de técnicos nacionales, sino la falta de oportunidades reales para desarrollarlos y sostenerlos.

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