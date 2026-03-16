Roberto García Orozco estalla contra el arbitraje en la jornada 11 de la Liga MX

El exárbitro mexicano cuestionó decisiones que influyeron en resultados y expuso errores reglamentarios graves en varios partidos del fútbol mexicano

Cruz Azul fue perjudicado por el arbitraje en CU | Imago 7

El arbitraje de la jornada 11 del Clausura 2026 volvió a quedar bajo la lupa tras las críticas del nuestro especialista arbitral, Roberto García Orozco, quien calificó como “muy malos” varios de los trabajos arbitrales del fin de semana. El exsilbante señaló que algunas decisiones no solo influyeron directamente en los resultados de los partidos, sino que además evidenciaron problemas de conocimiento reglamentario y coordinación entre árbitros y VAR.

Uno de los primeros errores que señaló ocurrió en el partido entre Puebla y Necaxa, cuando el árbitro Ismael Rosario López mostró tarjeta amarilla a Guerra al minuto 80, pero obligó a Rosano a abandonar el terreno de juego pese a que el reglamento permite que el futbolista permanezca en la cancha tras una amonestación. Para García Orozco, la decisión refleja un desconocimiento básico de la norma: “Hay que mandarlo de nuevo al curso porque no se sabe las reglas del juego”, afirmó.

El excolegiado también recordó un antecedente del mismo árbitro en un partido de pretemporada entre Cruz Azul y la Jaiba Brava, donde se sancionó correctamente un tiro libre indirecto tras una cesión de Willer Dita al portero Gudiño, pero la reanudación se ejecutó desde una posición incorrecta dentro del área.

Las expulsiones del Juárez vs Monterrey

Otra de las jugadas que generó mayor polémica fue en el partido entre Juárez y Monterrey, donde el árbitro Marco Antonio “Gato” Ortiz no expulsó a Ramón Rodríguez tras una dura entrada sobre Fimbres que, según García Orozco, puso en riesgo la integridad física del rival.

“Es una acción que pone en riesgo la integridad física de su adversario. Es una tarjeta roja inevitable”, explicó. Además, cuestionó al VAR por no intervenir para revisar la jugada, lo que calificó como un “doble error”.

En ese mismo encuentro, Ortiz sí terminó expulsando al Toro Guzmán por doble amonestación, aunque García Orozco destacó que la decisión llegó gracias a la intervención del asistente Michel Morales, quien recordó al árbitro que el defensor ya tenía una tarjeta amarilla. “Un aplauso para Morales porque lo llama y le dice: ‘El jugador está amonestado, tienes que sacar la segunda tarjeta amarilla’”, comentó.

El VAR salva dos errores

El análisis también incluyó el partido entre Atlético de San Luis y Pachuca, donde Jorge Abraham Camacho anuló un gol tras revisión en el VAR por una falta previa del Cata Domínguez. Aunque la decisión final fue correcta, García Orozco señaló que la infracción debió sancionarse en campo sin necesidad de acudir al videoarbitraje.

Otra de las jugadas polémicas ocurrió en el encuentro dirigido por Katia Itzel García entre León y Tijuana, donde se produjo un gol de la Fiera tras una acción que debió sancionarse previamente como penal para Xolos.

La jugada se desarrolló con rapidez y terminó en el otro arco 21 segundos después. Al final, el VAR revirtió la jugada y señaló la pena máxima, pero para García Orozco la árbitra debió detener la acción antes. “Esto le pasa en el Mundial y la mandan a casa”, advirtió, señalando que la colegiada debe trabajar en tomar decisiones con mayor seguridad dentro del campo.

El arbitraje perjudica a Cruz Azul

Finalmente, el especialista también cuestionó el penal marcado por Daniel Quintero a favor de Pumas ante Cruz Azul en el Olímpico Universitario. Una jugada que consideró mal sancionada por un supuesto empujón de Willer Ditta sobre Memo Martínez.

“Pone las manos como referencia, no empuja a su adversario y no hay fuerza. Memo Martínez exagera la acción”, explicó García Orozco, quien además criticó que el VAR no revisara la jugada. Para el exárbitro, este tipo de decisiones afectan directamente el desarrollo de los partidos y la credibilidad del arbitraje en la liga. El penal terminó influyendo en el marcador, ya que permitió el 1-2 parcial a favor de Pumas en un partido que posteriormente terminaría empatado.

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