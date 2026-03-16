Muere Pablo Jurado a los 22 años, el joven era canterano del Toluca

Diversas autoridades del fútbol mexicano han enviado sus condolencias tras el fallecimiento de Pablo Jurado Serafín

Pablo Jurado murió a los 22 años. | Imago7.

El fútbol mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exportero formado en las fuerzas básicas del Toluca, quien murió a los 22 años de edad. La noticia generó reacciones dentro del entorno de la Liga MX y entre quienes compartieron vestidor con el joven guardameta durante su proceso de formación.

Jurado Serafín formó parte del sistema de desarrollo del club mexiquense durante varios años, defendiendo el arco en distintas categorías juveniles. Su última participación dentro de la institución fue con la categoría sub 23, donde buscaba consolidarse y dar el salto al fútbol profesional.

El arquero ingresó a las fuerzas básicas de los Diablos Rojos en 2019 y destacó por su disciplina dentro del proceso formativo del club. Aunque no logró debutar con el primer equipo, dejó una huella entre compañeros, entrenadores y personal de la institución.

Tras darse a conocer la noticia, tanto la Liga MX como el Deportivo Toluca expresaron sus condolencias a través de redes sociales.

“Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín. Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos. Que descanse en paz”.

Lamento mucho la partida de Pablo Jurado Serafín. Mis condolencias y solidaridad para su familia en estos momentos de profundo dolor. Deseo que encuentren paz y fortaleza ante esta irreparable pérdida. https://t.co/NP7yRwgeuY — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) March 16, 2026

Por su parte, el Toluca también expresó su pesar por la muerte del exportero formado en su cantera.

“Descanse en paz. Quienes integramos al Deportivo Toluca lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín. Exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11 — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

¿De qué murió Pablo Jurado, es fuerzas básicas del Toluca?

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento del exportero formado en Toluca. Ni el club ni la Liga MX han ofrecido más detalles sobre la muerte del joven futbolista, quien tenía 22 años al momento de su fallecimiento. La noticia ha generado múltiples mensajes de despedida y condolencias dentro del entorno del fútbol mexicano.

Toluca de luto: ¿En qué posición jugaba Pablo Jurado y cuál fue su trayectoria?

Pablo Jurado Serafín inició su camino dentro del fútbol como portero de las fuerzas básicas del Toluca en 2019. Durante su etapa formativa pasó por diferentes categorías juveniles del club mexiquense. En 2020 formó parte del equipo sub 17, al año siguiente avanzó de categoría dentro del sistema de desarrollo del club y en 2022 se integró a la categoría sub 20.

Para 2023 se incorporó al equipo sub 23 de los Diablos Rojos. Sin embargo, en 2024 quedó en libertad y desde entonces no tenía equipo registrado.

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