El pasado que persigue a Miguel Borja: así castigó al América antes de fichar por las Águilas

Miguel Borja llega al América después de haber sido protagonista de una eliminación azulcrema en el Mundial de Clubes 2016

Borja vuelve a cruzarse con América: lo eliminó en 2016. Reuters/@Club America

Miguel Borja fue presentado como refuerzo del América, pero su historia con las Águilas comenzó como rival. En el Mundial de Clubes 2016, cuando defendía al Atlético Nacional, ingresó en el partido por el tercer lugar ante el conjunto mexicano y terminó convirtiendo el penal definitivo en la tanda que dejó a los azulcremas sin el tercer puesto.

Casi una década después, el colombiano cambia de papel y se incorpora al equipo que alguna vez eliminó. América adquirió su carta por alrededor de 2.5 millones de dólares y firmó al delantero por un año, con opción a extender el vínculo una temporada más. Borja llega con 552 partidos y 225 goles entre clubes y selección. LEE LA NOTA COMPLETA

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