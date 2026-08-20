El Potro Gutiérrez reclama oportunidades: “No se abren las puertas al técnico mexicano”

El técnico cuestionó la falta de oportunidades para los entrenadores nacionales y señaló que solo cinco mexicanos dirigen actualmente en la Liga MX

‘Potro’ Gutiérrez explota por los técnicos mexicanos. Imago 7

Raúl ‘Potro’ Gutiérrez lamentó la escasa presencia de entrenadores mexicanos en la Primera División y aseguró que existe preparación suficiente, pero faltan oportunidades. El campeón del mundo sub 17 en 2011 consideró que directivos y representantes han dejado de confiar en el talento nacional, situación que limita la posibilidad de presentar proyectos y volver a los banquillos del máximo circuito.

Actualmente, solo cinco técnicos nacidos en México están al frente de clubes de Liga MX: Joel Huiqui, Diego Mejía, Gerardo Espinoza, Miguel Herrera y Benjamín Mora. Gutiérrez, cuya última experiencia en Primera División fue con Cruz Azul en el Clausura 2023, se mantiene a la espera de una nueva oportunidad y descartó la posibilidad de dirigir a Cruz Azul Femenil. LEE LA NOTA COMPLETA

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