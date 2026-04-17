¡Emotivo! Cata Domínguez se enfrenta a su hijo en el San Luis vs Pumas

El duelo de la jornada 15 de la sub 21 tuvo como protagonistas al Cata Domínguez y a su hijo Julio César, en partido que termino empatado a un gol

Cata Domínguez y su hijo tras el partido | Imago7

Un momento inusual y emotivo se vivió este viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva La Presa, donde Julio César ‘El Cata’ Domínguez se enfrentó en la cancha a su propio hijo, Julio César Domínguez Castillejos, durante el partido entre Atlético de San Luis y Pumas de la categoría sub 21, que terminó con empate 1-1.

El experimentado defensor solicitó participar con el equipo potosino sub 21 con el objetivo de coincidir en el terreno de juego con su hijo, quien milita en el conjunto universitario. El Cata” arrancó el encuentro como titular con Atlético de San Luis, mientras que su hijo ingresó al minuto 75, marcando así un momento especial dentro del duelo correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2026.

En cuanto al trámite del partido, ambos equipos protagonizaron un duelo disputado desde el inicio, aunque sin goles durante la primera mitad, pese a generar opciones de peligro.

Para la segunda parte, Pumas tomó la ventaja al minuto 55 con un remate de cabeza de Yonathan Del Valle, tras un centro desde la banda. Sin embargo, Atlético de San Luis reaccionó en la recta final y consiguió el empate al 84’, cuando Erick Espinosa aprovechó un rebote dentro del área para enviar el balón al fondo de las redes.

Tras la igualdad en el tiempo regular, el punto extra se definió en tanda de penales, donde Pumas se impuso por 7-6.

El próximo compromiso del Atlético de San Luis sub 21 será el miércoles 22 de abril, cuando reciba a Santos Laguna en la Ciudad Deportiva La Presa, en la penúltima jornada del torneo. El Cata Domínguez se enfrentó a su hijo en duelo sub 21 entre San Luis y Pumas. Potosinos y felinos repartieron puntos tras empatar 1-1 en la Ciudad Deportiva La Presa.

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