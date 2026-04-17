Pato O’Ward busca romper la inercia en Long Beach y meterse en la pelea por el campeonato

El mexicano llega con tres Top 5 consecutivos en 2026, pero sin victorias; Long Beach aparece como su mejor oportunidad para cambiar la narrativa

El Grand Prix de Long Beach se presenta como una oportunidad directa. Patricio O’Ward llega a la tercera parada urbana del calendario 2026 sin victorias, pero con una consistencia que lo mantiene dentro de la conversación por el campeonato. El piloto de Arrow McLaren ha sido uno de los más sólidos en el arranque del año, aunque aún no ha podido capitalizar ese ritmo en un triunfo que valide su rendimiento frente a los líderes actuales.

El inicio de temporada ha estado marcado por el dominio compartido de Álex Palou, Josef Newgarden y Kyle Kirkwood, quienes ya registran victorias en 2026. Kirkwood, líder del campeonato, ha capitalizado su eficiencia en clasificación y ejecución en carrera para construir una ventaja inicial. En ese contexto, O’Ward necesita romper la tendencia para no perder contacto en la tabla general.

El regiomontano suma tres resultados dentro del Top 5 en las primeras fechas, un dato que solo comparte con otro piloto del paddock. Esa regularidad lo coloca sexto en la clasificación con 106 puntos, a 50 del liderato. La diferencia no es definitiva en esta fase del calendario, pero sí obliga a convertir el rendimiento en resultados máximos si quiere sostener una candidatura real al título.

Long Beach representa un reto particular. El circuito callejero californiano exige precisión en frenadas, gestión de tráfico y una estrategia limpia, factores donde O’Ward ha tenido resultados irregulares en años anteriores. El trazado no ha sido históricamente favorable para el mexicano, lo que añade presión a un fin de semana donde el margen de error es mínimo frente a estructuras como Ganassi y Penske.

Un triunfo en este escenario tendría un impacto directo. No solo recortaría distancia en puntos, también posicionaría a O’Ward como contendiente real ante los pilotos que han marcado el ritmo en 2026. Ganar en Long Beach, uno de los eventos más emblemáticos del calendario, funcionaría como un mensaje competitivo hacia equipos que han dominado el campeonato en temporadas recientes.

Dentro de Arrow McLaren, el equilibrio interno también influye. Christian Lundgaard ha mostrado adaptación inmediata al equipo, con un podio en St. Petersburg que validó su integración. Su presencia no solo aporta datos y desarrollo al monoplaza, también eleva la exigencia interna, obligando a O’Ward a maximizar cada sesión para mantener su posición dentro del equipo.

El fin de semana en Long Beach definirá tendencias. O’Ward llega con ritmo, consistencia y necesidad competitiva, mientras Kirkwood y Palou mantienen el control del campeonato. El resultado no solo impactará la tabla, también marcará si el mexicano puede transformar su regularidad en victorias en un calendario donde cada oportunidad comienza a ser determinante.

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