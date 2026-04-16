Posibles alineaciones de Jaguares vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2026-I

Los ‘Felinos’ esperan sorprender al elenco de Jonathan Risueño, que ya está virtualmente clasificado a la siguiente fase.

Jaguares y Pasto se medirán en Jaraguay este viernes | Claro Sports

La Liga BetPlay va llegando a la recta final en su instancia regular. Las emociones se trasladan al compromiso entre Jaguares de Córdoba y Deportivo Pasto, partido que fue reprogramado al no poderse jugar en la noche. En el calor de Jaraguay, el ‘Volcánico’ aspira seguir abrazado a la parte alta de la tabla.

Los ‘Felinos’, comprometidos con el tema del descenso, esperan dar la estocada y tener cierto alivio. Del otro lado, la escuadra de Jonathan Risueño espera no bajar el acelerador y seguir sumando puntos valiosos de cara a los playoffs. Esto es todo lo que debe saber rumbo al atractivo cotejo.

Posible alineación de Jaguares para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Jaguares: Franklin Mosquera; Luis Jiménez, Royscer Colpa, Carlos Henao, Jonathan Lovera; Johan Hinestroza, Fabián Mosquera; Cristian Álvarez, Yairo Moreno, Jáder Maza y Andrés Rentería. DT: Hubert Bodhert.

Posible alineación del Pasto para el juego por la fecha 17 de la Liga BetPlay 2026-I

Así formaría Pasto: Iago Herrerín; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Edwin Velasco; Enrique Serje, Yéiler Góez, Johan Caicedo; Mayer Gil, Jonathan Perlaza y Andrey Estupiñán. DT: Jonathan Risueño.

¿Cómo y dónde ver a Jaguares de Córdoba vs Deportivo Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-I?

Este compromiso, válido por la antepenúltima fecha de la Liga BetPlay, tendrá su pitazo inicial el próximo viernes 17 de abril a partir de las 4:00 p.m. (hora COL) en el Jaraguay de Montería. Para ver el partido, las emociones estarán disponibles por Win Sports, así como Win Play vía streaming.

Últimos partidos de Jaguares

06.04.2026 | Atlético Nacional 2-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 2 (reprogramado).

02.04.2026 | Jaguares de Córdoba 1-0 Millonarios | Fecha 15.

28.03.2026 | Deportes Tolima 3-1 Jaguares de Córdoba | Fecha 14.

23.03.2026 | Jaguares de Córdoba 1-1 Águilas Doradas | Fecha 13.

19.03.2026 | Alianza 1-0 Jaguares de Córdoba.

Últimos partidos del Deportivo Pasto

10.04.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Deportes Tolima | Fecha 16.

01.04.2026 | Alianza 0-0 Deportivo Pasto | Fecha 15.

29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.

24.03.2026 | Fortaleza 1-2 Deportivo Pasto | Fecha 13.

18.03.2026 | Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó | Fecha 12.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Luis Delgado (Valle).

Luis Delgado (Valle). Asistente 1: Carlos Zemanate (Huila).

Carlos Zemanate (Huila). Asistente 2: Cristian Mosquera (Valle).

Cristian Mosquera (Valle). Cuarto árbitro: William Crawford (Córdoba).

William Crawford (Córdoba). VAR: Lisandro Castillo (Bogotá).

Lisandro Castillo (Bogotá). AVAR: Juan Holguín (Bogotá).

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