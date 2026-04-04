¿Jardine le da prioridad a la Concachampions?

Con América enfrentando partidos cruciales en Concachampions y Liga MX, la decisión del técnico de priorizar la competencia internacional no sería una sorpresa

Jardine tendría a sus mejores elementos en Concachampions | Claro Sports

A medida que se acercan las instancias decisivas del Clausura 2026, surge una pregunta clave sobre la estrategia de André Jardine: ¿cómo manejará a su equipo en este apretado calendario? En declaraciones recientes, el entrenador de las Águilas del América dejó entrever que la Concachampions podría ser la competencia prioritaria para él, lo que implica que en la Liga MX se verán rotaciones significativas en su alineación. Aún no se ha visto en cancha una estrategia definitiva, pero el brasileño ha insinuado que en la competencia internacional jugará con sus mejores elementos disponibles.

Con América enfrentando partidos cruciales en Concachampions y Liga MX, la decisión del técnico de priorizar la competencia internacional no sería una sorpresa, pero sí un tema que genera especulación sobre qué tan comprometido estará el equipo en su lucha por el título del torneo local. Si bien Jardine ha dejado claro que su objetivo es ganar ambos torneos, las rotaciones en la liga podrían ser más frecuentes, especialmente durante las semanas con partidos de gran exigencia.

¿Por qué Jardine apuesta por la Concachampions?

El América, que enfrentará a Nashville SC en los cuartos de final de la Concachampions el próximo 7 de abril, tiene por delante un desafío importante, con el partido de ida en Estados Unidos y el de vuelta en Ciudad de México el 14 de abril. Esta serie internacional será crucial para las aspiraciones del equipo en el continente, y Jardine sabe que para tener éxito en estos partidos, necesitará a sus jugadores más frescos y preparados.

La presión sobre el club ha aumentado después de una serie de resultados negativos en la Liga MX, donde América perdió ante Chivas y Pumas en los últimos clásicos, lo que pone en peligro su desempeño en el torneo local. Si no logra una victoria en estos clásicos, el club caería en el récord histórico de perder los tres clásicos en un solo torneo, algo que no ocurría desde el Clausura 2011.

Lo que es un hecho es que recientemente el brasileño comentó que en la Concacaf Champions Cup no habrá lugar para rotaciones, ya que jugará con su mejor once inicial posible. Esto marca un claro mensaje de que, en su mente, el objetivo principal es avanzar lo más lejos posible en el torneo internacional.

André Jardine tiene cuentas pendientes con el América | Imago7

En contraste, en la Liga MX, Jardine tendrá que hacer ajustes. Reconociendo la carga física de los jugadores, afirmó que en el torneo local sí habrá lugar para rotaciones. Según sus palabras: “En Concachampions no hay rotación, son los 11 mejores para este partido. En liga es donde a veces tenemos que pensar en la carga, siempre que un jugador pueda jugar, haremos una rotación”. Este enfoque muestra su estrategia de priorizar la competencia internacional mientras gestiona de manera eficiente a su plantilla en la liga.

Así enfrentará Jardine la Liga MX

Jardine no es ajeno a las complicaciones que la agenda apretada presenta para sus jugadores. En este sentido, el partido de Santos en Torreón será un desafío en términos de gestión física, ya que se disputará apenas tres días antes de viajar a Estados Unidos para enfrentarse a Nashville SC. Ante esta situación, el técnico planea modificar la alineación de su equipo para evitar el desgaste físico de los jugadores que tuvieron actividad en la Fecha FIFA.

El técnico de las Águilas confirmó que realizará cambios en todas las líneas para este encuentro en Torreón, con el objetivo de proteger a su base titular. Aunque el equipo mantendrá el sistema táctico de 4-2-3-1, los ajustes serán necesarios para mantener la competitividad sin comprometer la salud física de sus mejores jugadores. La rotación de piezas será clave en estos partidos, sin poner en riesgo el rendimiento en la liga, pero con la vista fija en el desempeño internacional.

El calendario apretado y sus implicaciones

La agenda de América no da tregua. Después de enfrentar a Santos, el equipo se trasladará a Estados Unidos para el partido de Concachampions, y tras ese compromiso, regresará rápidamente para enfrentarse a Cruz Azul en el Estadio Azteca y a Toluca, el actual bicampeón de la Liga MX, en dos compromisos directos que podrían impactar directamente en la tabla del Clausura 2026. Esta seguidilla de partidos coloca a Jardine en una situación difícil, donde la gestión de minutos será esencial.

A pesar de las dificultades, el técnico ha subrayado que la prioridad inmediata es la Concachampions, aunque, sin dejar de lado la importancia de los partidos en la liga, donde América debe sumar puntos. Con la rotación de jugadores, Jardine busca equilibrar la exigencia de la competencia local con los esfuerzos por conquistar el título de la Concachampions, que se ha convertido en uno de los grandes objetivos para las Águilas en este semestre.

Erick Sánchez durante partido del América | Imago7

La mentalidad de Jardine ante los retos

André Jardine tiene claro que su estrategia debe ser flexible. El entrenador brasileño sabe que sus jugadores clave necesitan estar frescos para los partidos más importantes, pero también es consciente de que la liga local exige resultados inmediatos. Las rotaciones son una forma de equilibrar ambos torneos, pero el éxito en la Concachampions es lo que está impulsando las decisiones tácticas de Jardine, quien también confía en que sus dirigidos están recuperando su mejor versión de cara a los partidos cruciales que se vienen.

En resumen, América se prepara para una fase de su temporada en la que la planificación será clave. La combinación de rotaciones inteligentes en la liga y un enfoque absoluto en la Concachampions podría definir el futuro cercano del club. Con Jardine al mando, las Águilas buscarán lograr su máximo potencial tanto en la competencia internacional como en la liga local.

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