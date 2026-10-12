¡Solari no se baja! El técnico de Pumas defiende su proyecto: “Ellos creen en lo que estamos construyendo”

El técnico universitario aseguró sentirse respaldado por jugadores, afición y directiva tras el empate ante Cruz Azul, pero reconoció que Pumas aún debe corregir errores individuales

Solari asume la responsabilidad tras el empate. Alejandra Suárez/Claro Sports

Esteban Solari aseguró que se siente respaldado por los jugadores, la afición y la directiva de Pumas, después del empate 3-3 ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario, correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2026. El técnico argentino destacó la respuesta de su equipo pese a jugar durante buena parte del encuentro con un hombre menos.

Solari consideró que la actuación de sus futbolistas mostró algo más importante que responderle personalmente como entrenador: la confianza que existe en la idea que están construyendo en Universidad Nacional. El estratega también reconoció que el resultado pudo ser diferente, pero valoró que Pumas mantuviera la intención de buscar el arco rival incluso después de la expulsión.

“Sí, me siento respaldado. Los jugadores en la cancha demostraron más que el simple hecho de responderme a mí, lo cual es lo menos importante. Lo importante es que ellos creen en lo que estamos construyendo”, explicó el técnico en conferencia de prensa tras el encuentro.

Solari destaca el trabajo de Pumas pese a la expulsión del Chino Huerta

El entrenador señaló que durante los primeros 35 minutos Pumas mostró la versión del equipo que busca construir, pero la expulsión de César ‘Chino’ Huerta, quien recibió dos tarjetas amarillas en poco tiempo, modificó por completo el desarrollo del partido. Solari lamentó no solo quedarse con un jugador menos, sino también perder a uno de los elementos que estaba teniendo mayor participación en el encuentro.

“Huerta hizo un gran partido: se le vio conectado, dando pase de gol y anotando, en un momento excelente, hasta que recibió dos amarillas en un ratito y eso cambió el partido completamente”, señaló.

A pesar de la desventaja numérica, Solari explicó que sus modificaciones buscaron mantener a Pumas con una postura ofensiva y evitar que el equipo se refugiara cerca de su propia portería. La intención durante el segundo tiempo fue seguir buscando el gol que les hacía falta, aunque el desgaste terminó por influir en el desenlace.

El técnico también destacó el respaldo de la afición en una noche marcada por la lluvia. “Hoy hay que hacer una mención especial a la afición: fue el hombre que nos faltaba y nos empujó en todo momento”, afirmó. Solari reconoció que Pumas quería regalarle una victoria a su público y agradeció que los seguidores mantuvieran el apoyo durante el encuentro.

Esteban Solari reconoce errores y pide tiempo para consolidar a Pumas

Más allá del empate, Solari realizó una autocrítica sobre el funcionamiento del equipo. El entrenador reconoció que Pumas todavía debe reducir los errores individuales que han condicionado distintos partidos y señaló que un equipo que aspira a competir por el campeonato necesita alcanzar mayor madurez.

“Para traducir las formas en resultados debemos hacer mucho más, ya que no nos está alcanzando para ganar y ahí asumo mi responsabilidad”, explicó. El técnico añadió que su objetivo es construir una identidad definida, pero reconoció que todavía existe un camino importante por recorrer.

Solari señaló que lleva tres meses y medio de trabajo con el plantel y que el cambio de identidad requiere tiempo. A su juicio, ya existen momentos en los que Pumas consigue plasmar en la cancha la propuesta que busca implementar, aunque los errores y los puntos que se han escapado forman parte de un proceso que todavía necesita ajustes.

El entrenador también explicó que algunas de las modificaciones realizadas durante el partido estuvieron condicionadas por cuestiones físicas. Tres de los cinco cambios fueron obligados por motivos médicos, además de que dos futbolistas habían disputado partidos con sus selecciones en Japón y Corea apenas tres días antes. Para Solari, esas circunstancias también influyeron en la decisión de administrar los esfuerzos durante el tramo final.

Aun con esas dificultades, el técnico insistió en que este es el Pumas que quiere construir. “Festejé los goles porque me da mucha alegría ver que las cosas se les dan a los jugadores tras el trabajo que hacen”, comentó.

Ahora, el objetivo será sostener esa versión del equipo, corregir los errores y convertir la propuesta de juego en resultados que permitan a Universidad Nacional competir por sus objetivos en la recta final del torneo.