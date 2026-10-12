Huiqui lanza dura autocrítica, tras empate de Cruz Azul ante Pumas: “30 minutos desastrosos”

El técnico de Cruz Azul reconoció errores graves tras el 3-3 ante Pumas y advirtió que deben corregirse para pelear el bicampeonato

Cruz Azul se derrumba ante Pumas y Huiqui lanza dura autocrítica. Imago 7

Cruz Azul dejó escapar la victoria ante Pumas y Joel Huiqui no ocultó su molestia con el rendimiento de su equipo. Después del empate 3-3 en el Estadio Olímpico Universitario, el técnico celeste realizó una autocrítica y señaló que el conjunto campeón tuvo un tramo del partido que no corresponde con sus aspiraciones.

Huiqui fue contundente al analizar lo ocurrido durante el encuentro y reconoció que Cruz Azul tuvo 30 minutos desastrosos, además de considerar que la intensidad y la inteligencia fueron insuficientes para controlar el partido. Para el entrenador, los errores mostrados deben corregirse internamente si la Máquina pretende competir nuevamente por el campeonato. “En el análisis profundo, nuestros errores han sido graves, tuvimos 30 minutos desastrosos”, explicó Huiqui en conferencia de prensa después del encuentro ante Pumas.

Huiqui reconoce errores graves en Cruz Azul

El técnico consideró que la exigencia del partido requería una respuesta diferente por parte de sus futbolistas, especialmente debido a la calidad que tiene la plantilla celeste. “El juego requería más intensidad e inteligencia, es un diagnóstico duro porque por la calidad no nos podemos permitir un primer tiempo desastroso”, señaló.

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Huiqui dejó claro que el análisis no debe quedarse únicamente en lo ocurrido sobre el terreno de juego. Para el estratega, la autocrítica debe comenzar dentro del propio grupo para encontrar las soluciones que permitan recuperar la solidez que Cruz Azul necesita. “Si no lo hacemos a la interna no podremos aspirar a ese bicampeonato”, afirmó.

Los goles en contra, una preocupación para Cruz Azul

El entrenador también puso especial atención en el comportamiento defensivo que ha mostrado Cruz Azul durante el torneo. Aunque recordó que el equipo ha tenido partidos en los que recibió pocos goles, reconoció que la cantidad de anotaciones permitidas se ha convertido en un problema.

“Hemos tenido partidos muy buenos defensivamente, recibimos pocos goles”, explicó Huiqui, quien considera que la base de cualquier equipo debe partir de defender bien y aprovechar sus oportunidades en ataque.

Sin embargo, el técnico reconoció que la Máquina ha tenido dificultades para reaccionar después de recibir un gol. “Nos ha faltado manejar un poco las emociones en cuanto recibimos un gol en contra, recibimos otro”, comentó.

Para Huiqui, esa situación forma parte de las responsabilidades que debe asumir como entrenador. El objetivo será recuperar la solidez defensiva y evitar que un error desencadene otros problemas durante los partidos. “Es parte de nuestra tarea y parte de mi responsabilidad poder hacer saber que lo que tenemos que mejorar”, agregó.

Cruz Azul también debe mejorar en ataque

La autocrítica de Huiqui no se limitó a la defensa. El entrenador también fue cuestionado por la cantidad de oportunidades que generó Cruz Azul ante Pumas y por la falta de contundencia para convertirlas en goles. El conjunto celeste terminó con 27 disparos y seis de ellos entre los tres postes, además de conseguir tres anotaciones. Para Huiqui, el volumen ofensivo pudo haber cambiado completamente el análisis si algunas de esas oportunidades hubieran terminado dentro de la portería.

“Si hubiéramos hecho los goles que pegaron en el poste, la que voló nuestro delantero, todas las cantidades de pelotas que paró nuestro portero rival, obviamente hubiéramos hablado de otra cosa”, explicó.

A pesar de ello, el técnico insistió en que una victoria no habría eliminado las preocupaciones que dejó el encuentro. La obligación de Cruz Azul es analizar los errores independientemente del resultado. “Mi conferencia o lo que yo platico no hubiera cambiado si hubiera ganado”, aseguró Huiqui.

La Máquina busca recuperar su solidez

El empate ante Pumas dejó a Cruz Azul con la tarea de corregir diferentes aspectos antes de sus siguientes compromisos. Huiqui reconoció que el equipo ha recibido demasiados goles y que necesita encontrar nuevamente el equilibrio entre su funcionamiento defensivo y su capacidad para generar peligro.

La prioridad del cuerpo técnico será trabajar durante la semana para conseguir un equipo más sólido, que defienda mejor y mantenga su capacidad ofensiva. “Nuestra intención esta semana es seguir con esta idea de poder ser un equipo más sólido, como lo repito, un equipo que defienda mucho mejor y que ataque bien”, explicó.

Cruz Azul dejó así una conclusión clara después del 3-3 ante Pumas: la autocrítica será indispensable para corregir los errores que Huiqui considera incompatibles con las aspiraciones del campeón.