Ravens vs Falcons en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 5, al momento

Derrick Henry y Bijan Robinson protagonizan un duelo terrestre, mientras Tyler Huntley toma los controles de los Ravens ante Atlanta

Falcons vs Ravens en vivo: Baltimore busca otra victoria en el SNF. Claro Sports

¡¡¡Arranca el Sunday Night Football de la Semana 5 de la NFL!!! Los Baltimore Ravens visitan a los Atlanta Falcons en el Mercedes-Benz Stadium, en un duelo entre dos equipos que llegan con rachas de dos victorias consecutivas y que buscan mantenerse en la pelea por el liderato de sus respectivas divisiones. Baltimore llega con marca de 3-1 después de vencer 24-18 a Tennessee, mientras que Atlanta tiene registro de 2-2 tras imponerse 45-24 a New Orleans. El partido comenzará a las 20:20 horas ET, 18:20 horas del centro de México.

Uno de los grandes atractivos estará en el juego terrestre, con Derrick Henry por Baltimore y Bijan Robinson por Atlanta, pero los Ravens tendrán que afrontar el encuentro sin su quarterback titular, Lamar Jackson, quien fue descartado por una lesión en el tobillo. Tyler Huntley será el encargado de tomar los controles ante unos Falcons que han encontrado estabilidad con Michael Penix Jr. bajo el centro.

Sigue aquí el minuto a minuto de Falcons vs Ravens, con todas las jugadas, touchdowns, cambios de posesión, estadísticas, decisiones importantes y lo que ocurra durante este duelo de la Semana 5 de la NFL. MARCADOR EN VIVO AQUÍ