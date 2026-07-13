Final navideña en Liga MX: Toluca y la posibilidad de jugar el título en diciembre

El calendario de la Liga MX podría cambiar: Toluca jugaría una final navideña en caso de llegar a la serie por el título del Apertura 2026

Toluca podría disputar la final del Apertura 2026 en plena Navidad. Imago 7

Toluca podría llevar la final del Torneo Apertura 2026 hasta la Navidad si logra avanzar a la serie por el campeonato. Esto se debe a que, como campeón de la Concacaf Champions Cup, el equipo mexiquense tiene programada su participación en la Copa Intercontinental en diciembre, fechas que coinciden con la Liguilla de la Liga MX. En ese escenario, la ida de la final se jugaría el 24 de diciembre y la vuelta el 27.

Este no sería un caso aislado en el futbol mexicano, ya que en 2016 el América tuvo que disputar la final durante Navidad debido a su participación en el Mundial de Clubes. Tres años después, Monterrey también jugó partidos finales a finales de diciembre por compromisos internacionales. Toluca se sumaría así a la lista de clubes que han tenido que ajustar las fechas de definición de la Liga MX por compromisos fuera del país. LEE LA NOTA COMPLETA

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