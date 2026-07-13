Liga MX: calendario completo y dónde ver de la jornada 1 del Apertura 2026

En el primer día de actividades, el Atlante entrará en acción en lo que será su regreso al certamen doméstico, mientras que el Cruz Azul estrenará su corona ante el San Luis.

Un total de 17 equipos buscarán destronar a la Máquina del Cruz Azul | Imago7

A pocos días de que la Copa del Mundo 2026 vea su final, la Liga MX volverá a la actividad con la edición Apertura 2026. Este torneo estará marcado por la Máquina del Cruz Azul, escuadra que buscará refrendará su título obtenido el semestre pasado, además del regreso de los Potros de Hierro del Atlante FC a la Primera División, sustituyendo a los Cañoneros de Mazatlán FC y completando la lista de 18 equipos tras 12 años fuera de la máxima categoría. La competencia promete acción desde la primera jornada, con compromisos que incluyen enfrentamientos históricos y duelos estratégicos clave para el inicio del torneo.

El calendario inicial se destaca por la inclusión de partidos que generarán expectativa tanto en la frontera norte como en la capital y otras ciudades importantes. La Liga MX ha programado los partidos de la primera fecha con horarios escalonados para permitir el seguimiento de todos los encuentros y ofrecer una ventana completa de fútbol a aficionados de todo el país.

Liga MX: ¿Cuándo inicia el Apertura 2026 y con qué equipos?

El Apertura 2026 comenzará el jueves 16 de julio con el duelo inaugural entre el Club Necaxa y Atlante FC en el estadio Victoria de Aguascalientes a las 19:00 horas, mientras que en la frontera, Xolos de Tijuana recibirá a Tigres UANL a las 21:00 horas en el estadio Caliente. La primera fecha no contará con juegos el día domingo, con el fin de que la atención se centre por completo en la final de la Copa del Mundo, a comenzar en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Calendario de la Liga MX, Apertura 2026: partidos de la jornada 1, fecha y hora

El viernes 17 de julio continuarán los encuentros con tres duelos destacados: Atlético de San Luis vs Cruz Azul a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Lastras, León vs Atlas FC a las 21:00 horas en el Nou Camp, y FC Juárez vs Club Puebla también a las 21:00 horas en el estadio Olímpico Benito Juárez. La jornada concluirá el sábado 18 de julio con cuatro compromisos, incluyendo Pumas UNAM vs Pachuca a las 17:00 horas, Monterrey vs Santos Laguna a las 19:00 horas, Chivas vs Toluca a las 19:07 horas y Querétaro vs América a las 21:00 horas en sus respectivos estadios.

Con este esquema, la Liga MX busca ofrecer un inicio ordenado y atractivo para los aficionados, con partidos que combinan la tradición histórica y los enfrentamientos entre equipos aspirantes a los primeros lugares. La inclusión de Atlante FC añade un atractivo adicional al torneo, ya que su regreso genera expectativas sobre su desempeño en la máxima categoría.

Jueves 16 de julio

Club Necaxa vs Atlante FC | 19:00 | Estadio Victoria, Aguascalientes

Tijuana (Xolos) vs Tigres UANL | 21:00 | Estadio Caliente, Tijuana

Viernes 17 de julio

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | 19:00 | Estadio Libertad Financiera, San Luis

Club León vs Atlas FC | 21:00 | Estadio Nou Camp, Guanajuato

FC Juárez vs Club Puebla | 21:00 | Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juárez

Sábado 18 de julio

Pumas UNAM vs Pachuca | 17:00 | Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

Monterrey vs Santos Laguna | 19:00 | Estadio BBVA, Monterrey

Chivas vs Toluca | 19:07 | Estadio Akron, Guadalajara

Querétaro vs América | 21:00 | Estadio La Corregidora, Querétaro

Liga MX: ¿Dónde ver en vivo los partidos de la jornada 1 del Apertura 2026

Será el sistema de Fox One el que contará con gran parte de los juegos de la fecha 1, mientras que ESPN, TUDN, Vix y Azteca Deportes transmitirán el resto de los encuentros. Aquí te dejamos la señal de transmisión de cada uno.

Necaxa vs Atlante | FOX One

Tijuana vs Tigres | FOX One

Atlético de San Luis vs Cruz Azul | ESPN, Vix Premium, y Disney+

León vs Atlas | FOX One

FC Juárez vs Puebla | Azteca 7 y Fox One

Pumas vs Pachuca | Canal 5, TUDN y Vix Premium

Monterrey vs Santos Laguna | Canal 5, TUDN y Vix Premium

Chivas vs Toluca | Amazon Prime Video

Querétaro vs América | Fox One

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