Atención Centroamérica: un salvadoreño será clave en la semifinal entre Francia y España

El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas.

Francia y España se enfrentarán en la semifinal | AFP

El árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para impartir justicia en la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España. La elección representa uno de los encargos más importantes de su carrera y confirma la confianza del organismo en su desempeño durante las principales competiciones internacionales.

El encuentro se disputará este martes 14 de julio en el Estadio Dallas, escenario que recibirá a dos selecciones candidatas al título. En un partido de esta magnitud, la labor arbitral será uno de los aspectos que estará bajo observación debido a la trascendencia de cada decisión.

Iván Barton vuelve a recibir la confianza de la FIFA

La designación de Barton responde al recorrido que ha construido en los últimos años dentro del arbitraje internacional. El colegiado ha participado en torneos organizados por la FIFA y la Concacaf, acumulando experiencia en compromisos de alta exigencia y consolidándose como uno de los jueces con mayor presencia en la región.

Para este compromiso contará con un equipo arbitral integrado por el salvadoreño David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro como árbitros asistentes. Además, el sueco Glenn Nyberg desempeñará la función de cuarto árbitro, mientras que Mahbod Beigi será el asistente de reserva.

The match officials for @FIFAWorldCup match 101 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 12, 2026

El duelo entre Francia y España reunirá a futbolistas de primer nivel y se perfila como uno de los encuentros más importantes del torneo. La intensidad del juego exigirá un trabajo preciso por parte del cuerpo arbitral, que deberá mantener el control del partido desde el inicio.

Cada decisión tendrá un peso importante en una instancia donde un detalle puede definir el resultado. Por ello, la experiencia acumulada por Barton será un elemento clave para afrontar un compromiso que tendrá la atención del fútbol mundial.

La presencia del árbitro salvadoreño también representa un reconocimiento para el arbitraje centroamericano. En los últimos años, varios jueces de la región han ganado espacio en competiciones internacionales, reflejando el crecimiento de la preparación y el nivel mostrado en diferentes torneos.

Una actuación sólida en esta semifinal podría abrir la posibilidad de que Barton sea considerado para otro compromiso relevante antes del cierre del Mundial 2026. Mientras tanto, el salvadoreño tendrá la responsabilidad de conducir uno de los partidos más esperados del campeonato, con la misión de garantizar un desarrollo ordenado en un escenario de máxima exigencia.