“Fuera Mora” retumba en el Hidalgo y el técnico responde: “Conmigo o sin mí, esto debe salir adelante”

La afición explotó tras otra derrota en casa y Benjamín Mora asumió toda la responsabilidad por un Pachuca que sigue sin responder

Pachuca cerró la jornada 4 del Apertura 2026 con una dolorosa derrota 3-2 ante Puebla en el Estadio Hidalgo, resultado que aumentó la presión sobre Benjamín Mora. Al término del encuentro, parte de la afición expresó su inconformidad con gritos de “Fuera Mora”, una reacción que el técnico dijo comprender después de que los Tuzos volvieron a perder como locales.

“Ese ‘Fuera Mora’ lo he escuchado en muchos equipos. Realmente no le pongo mucha atención a las sensaciones y emociones que eso me genera, porque estoy enfocado en sacar adelante al equipo dentro del campo”, señaló el entrenador en conferencia de prensa, quien evitó confrontarse con los seguidores y asumió el momento complicado que atraviesa el conjunto hidalguense.

Mora fue todavía más autocrítico al hablar del rendimiento en casa. “La afición tiene razón, porque en casa perder dos partidos es vergonzoso. No estamos a la altura de lo que deberíamos ser y de lo que este proyecto está para lograr”, admitió. El estratega considera que el equipo ha mostrado argumentos futbolísticos, pero continúa fallando en momentos determinantes.

Mora asume la responsabilidad por el mal momento de Pachuca

El técnico insistió en que no pretende pedir paciencia ni apoyo adicional a la afición. Para él, los seguidores son la parte permanente del club y tienen derecho a exigir resultados. “Me da vergüenza pedirle algo a la afición después de que ellos evidentemente están exigiendo que este equipo tenga resultados. Yo soy el máximo responsable”, afirmó.

Mora incluso dejó una frase que reflejó la presión del momento y su postura ante una eventual decisión de la directiva. “Tiene que salir adelante conmigo o sin mí, tiene que salir adelante”, declaró, aunque aclaró que su labor seguirá siendo encontrar soluciones para romper la racha negativa y darle forma al equipo.

El entrenador recordó que Pachuca logró reaccionar después de verse abajo en el marcador y alcanzó el 2-2, además de tener opciones para completar la remontada. Sin embargo, un nuevo descuido terminó por costarle el partido en el tramo final, situación que modificó por completo las sensaciones alrededor del encuentro.

Benjamín Mora señala falta de competitividad

Más allá del resultado, Mora detectó un problema que considera central en el funcionamiento de los Tuzos: la falta de competitividad en las disputas individuales y en las jugadas decisivas. “Nos está faltando el grado de competitividad. Nos está faltando el hambre por ganar los duelos individuales, por ganar las segundas jugadas, los rebotes, las disputas, el juego aéreo y la marca dentro del área”, explicó.

El técnico utilizó el primer gol de Puebla como ejemplo de las facilidades que continúa concediendo su equipo. Según su análisis, los futbolistas conocen la idea de juego y son capaces de ejecutar la presión alta, circular la pelota y atacar por los costados, pero esas virtudes pierden valor cuando no existe la misma eficacia en ambas áreas. “Si no somos eficientes en las dos áreas, dejamos de meter los goles que debemos meter y nos meten goles que no deberían hacernos”, aseguró.

Pachuca paga caro sus errores en las áreas

Mora considera que el problema no está únicamente en la defensa. Pachuca también ha generado oportunidades suficientes en distintos encuentros, pero no ha encontrado la contundencia necesaria para transformar el dominio y las aproximaciones en goles.

El estratega comparó la respuesta competitiva de su equipo con la de rivales como Puebla y Querétaro, clubes que, desde su perspectiva, compensan una menor capacidad económica con intensidad y disposición para disputar cada pelota. “Son equipos que están sobreviviendo a la dificultad de la Liga MX con planteles no tan vistosos ni tan potentes económicamente, pero compiten y compiten muy bien”, explicó.

La derrota ante Puebla profundizó un momento en el que Pachuca necesita respuestas inmediatas. Mora acepta la crítica de la tribuna, asume la responsabilidad por los resultados y reconoce que el equipo todavía no alcanza el nivel esperado.

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