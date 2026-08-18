Partidos de hoy 18 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este martes

Champions League, Libertadores, Sudamericana y King’s Cup concentran una jornada con eliminatorias y clubes importantes en busca de avanzar

Conoce la lista de los partidos de este jueves 18 de agosto | Claro Sports

El fútbol internacional ofrece una agenda cargada este martes 18 de agosto de 2026, con partidos de eliminación directa en Europa, Sudamérica y Arabia Saudita. Los clasificatorios de la Champions League, los octavos de final de Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además de la King’s Cup, concentran algunos de los compromisos más relevantes del día.

La actividad europea comenzará con la ronda de playoffs de la UEFA Champions League, instancia que representa el último obstáculo antes de acceder a la fase principal del torneo. Están programados tres encuentros a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, pero solo uno de ellos será transmitido en México.

En Sudamérica también habrá partidos con mucho en juego. Independiente Rivadavia recibirá al Fluminense a las 16:00 horas, mientras Independiente del Valle se medirá al Tolima y Universidad Católica hará lo propio frente a Estudiantes, ambos a las 18:30 horas. Los tres compromisos corresponden a las eliminatorias de la Copa Libertadores 2026.

La Copa Sudamericana completa la cartelera de Conmebol con dos enfrentamientos. Recoleta tendrá una cita de alta exigencia frente a Boca Juniors a partir de las 16:00 horas, mientras que São Paulo enfrentará a Bolívar a las 18:30, en otro duelo correspondiente a la fase de eliminación directa del campeonato continental.

Arabia Saudita comenzará mucho antes con cinco encuentros de la King’s Cup. Entre los partidos que sobresalen aparecen Al-Najma contra Al-Ittihad y, principalmente, Al Diriyah frente al Al-Nassr, mientras Al-Okhdood, Al-Khaleej, Al Jabalin, Al-Ettifaq, Al Faisaly y Neom también tendrán actividad durante la jornada copera.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 18 de agosto

La agenda futbolística de este martes 18 de agosto comenzará con algunos encuentros de Copa en Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo podría hacerse presente en el campo. Más tarde la acción continuará en el Viejo Continente con algunos duelos clasificatorios de Champions League, torneo que cada vez más va tomando forma.

Clasificatorios de Champions League

Dinamo Zagreb vs Viking | 13:00 MX | Sin transmisión disponible en México

Fenerbahce vs Olympique Lyon | 13:00 MX | Sin transmisión disponible en México

Levski Sofia vs AEK | 13:00 MX | TNT Sports México

Copa Libertadores

Independiente Rivadavia vs Fluminense | 16:00 MX | ESPN y Disney+

Independiente del Valle vs Tolima | 18:30 MX | Sin transmisión disponible en México

Universidad Católica vs Estudiantes | 18:30 MX | ESPN y Disney+

Copa Sudamericana

Recoleta vs Boca Juniors | 16:00 MX | ESPN y Disney+

São Paulo vs Bolívar | 17:30 MX | Sin transmisión disponible en México

King’s Cup de Arabia Saudita

Al-Okhdood vs Al-Khaleej | 10:05 MX | Sin transmisión disponible en México

Al-Najma vs Al-Ittihad | 10:15 MX | Sin transmisión disponible en México

Al Jabalin vs Al-Ettifaq | 10:15 MX | Sin transmisión disponible en México

Al Diriyah vs Al-Nassr | 12:00 MX | Sin transmisión disponible en México

Al Faisaly vs Neom | 12:00 MX | Sin transmisión disponible en México

La actividad comenzará desde las 10:05 horas con la King’s Cup y se extenderá hasta los encuentros de Libertadores y Sudamericana de las 18:30 horas, por lo que habrá fútbol internacional durante buena parte del día. Entre los compromisos que llaman especialmente la atención están la aparición del Al-Nassr en Arabia Saudita, la visita de Fluminense a Independiente Rivadavia y el enfrentamiento de Boca Juniors contra Recoleta.

En Claro Sports iremos actualizando la lista de partidos en este día, con los resultados que se vayan dando en todos los encuentros alrededor del mundo y así no te pierdas cómo le fue a tu equipo o jugador favorito, en caso de que haya tenido actividad este martes 18 de agosto.

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