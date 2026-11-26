Pachuca vs Chivas en vivo, cuartos de final del Apertura 2026: resultado y goles del partido de ida, hoy 26 de noviembre
Los Tuzos buscarán dar la campanada ante el líder de la competencia, contando con al campeón de goleo Salomón Rondón
Diego Campillo tiene claro el objetivo y apunta al título de Chivas
Diego Campillo confía en que Chivas tiene los argumentos necesarios para conquistar el título del Apertura 2026 y poner fin a una sequía de nueve años sin campeonatos de Liga MX. Previo al enfrentamiento ante Pachuca en los cuartos de final, el defensa rojiblanco destacó la unión del vestidor, la recuperación de los jugadores lesionados y el cambio de mentalidad que impulsó Gabriel Milito.
El Guadalajara terminó la fase regular como líder general con 33 puntos, la mejor defensiva del torneo y sin derrotas como visitante. Sin embargo, Campillo rechazó el favoritismo ante los Tuzos y reconoció que conseguir la estrella número 13 del Rebaño representaría cumplir un sueño de infancia, pues presenció desde las tribunas el último campeonato del club en el Clausura 2017.
Chivas no quieren repetir la maldición del superlíder
Chivas buscará romper la maldición del superlíder en la Liguilla del Apertura 2026, luego de terminar en la cima de la Liga MX con 33 puntos, una posición que no ocupaba desde hace 15 años. Desde la instauración de los torneos cortos en 1996, 22 líderes generales fueron eliminados en cuartos de final, mientras que únicamente 13 consiguieron el campeonato.
El Guadalajara sufrió esta situación en el Clausura 2008 y Apertura 2011, por lo que el equipo dirigido por Gabriel Milito intentará superar sus antecedentes frente al Pachuca, aprovechar la ventaja de cerrar la eliminatoria en el Estadio Akron y mantener viva la ilusión de conquistar su decimotercer título de liga.
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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del encuentro entre Pachuca y Chivas en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.
El duelo pinta para ser muy parejo pese a que el Rebaño Sagrado terminó en la primera posición y los Tuzos en la octava. Aunque hubo ocho puntos de diferencia entre uno y otro, la actualidad de los dos clubes es positiva para encarar la fiesta grande del fútbol mexicano.
El Pachuca cerró la campaña regular con victoria de 2-0 sobre el Toluca. Además, cuenta con la presencia del delantero venezolano, Salomón Rondón, quien vive su mejor momento desde que llegó a México, luego de salir campeón de goleo con 17 tantos en 17 jornadas.
Las Chivas han demostrado un gran nivel con Gabriel Milito, el mismo que se hizo presente en la última fecha del torneo, luego de vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron. Una victoria que le valió para quedarse con la cima de la clasificación y cerrar como local todas las fases de la Liguilla.
¿A qué hora juega Pachuca vs Chivas y dónde ver hoy 26 de noviembre la ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
El partido entre Pachuca y Chivas se llevará a cabo este jueves 26 de noviembre, en el Estadio Hidalgo, en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Por lo que ya entrada la noche se conocerá el resultado en la Bella Airosa.
Alineaciones Pachuca vs Chivas, al momento: así salen a los cuartos de final del Apertura 2026
Se espera que tanto Gabriel Milito como Benjamín Mora cuenten con sus mejores piezas y encarar de la mejor manera la fase final del fútbol mexicano. Por lo que ambos equipos podrían salir con las siguientes formaciones.
Pachuca: Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera, Rodolfo Pizarro; Oussama Idrissi, Nicolás Vallejo y Salomón Rondón.
Chivas: Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo, Richard Ledezma, Bryan González; Fernando González, Omar Govea; Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Santiago Sandoval.
Antecedentes Pachuca vs Chivas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX
Esta es la segunda ocasión que Pachuca y Chivas se ven las caras en una Liguilla, la primera se dio hace 20 años, cuando los Tuzos eliminaron el Rebaño Sagrado en las semifinales del Clausura 2026 con un gol de última hora de Aquivaldo Mosquera para definir el marcador global de 4-4, pero por la posición en la tabla los hidalguenses se metieron a la final.
En el Clausura 2021 los de la Bella Airosa midieron fuerzas con el Guadalajara en el repechaje, donde se impusieron 4-2 a los rojiblancos para meterse a la fase final de dicho certamen.
En los últimos cinco partidos en los que se han visto las caras, las Chivas tiene un dominio importante sobre sus rivales en turno, ya que presumen de cuatro triunfos por un empate.
Pachuca 1-1 Chivas | Jornada 6 | Apertura 2026
Chivas 2-0 Pachuca | Jornada 1 | Clausura 2026
Pachuca 0-1 Chivas | Jornada 16 | Apertura 2025
Chivas 2-1 Pachuca | Jornada 8 | Clausura 2025
Pachuca 0-2 Chivas | Jornada 12 | Apertura 2024
Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026?
De acuerdo con la información de Caliente.mx, las Chivas son favoritas para quedarse con la victoria al tener un momio de +136; mientras que los Tuzos tienen uno de +210, por lo que un triunfo de los hidalguenses daría una buena paga. Por su parte, el empate tiene un momio de +220, por lo que también dejaría buenos dividendos.