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Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del encuentro entre Pachuca y Chivas en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente al partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX.

El duelo pinta para ser muy parejo pese a que el Rebaño Sagrado terminó en la primera posición y los Tuzos en la octava. Aunque hubo ocho puntos de diferencia entre uno y otro, la actualidad de los dos clubes es positiva para encarar la fiesta grande del fútbol mexicano.

El Pachuca cerró la campaña regular con victoria de 2-0 sobre el Toluca. Además, cuenta con la presencia del delantero venezolano, Salomón Rondón, quien vive su mejor momento desde que llegó a México, luego de salir campeón de goleo con 17 tantos en 17 jornadas.

Las Chivas han demostrado un gran nivel con Gabriel Milito, el mismo que se hizo presente en la última fecha del torneo, luego de vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron. Una victoria que le valió para quedarse con la cima de la clasificación y cerrar como local todas las fases de la Liguilla.