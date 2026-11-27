El especial de Acción de Gracias tuvo una lucha callejera sin piedad y un combate de cuatro contra cuatro que hizo vibrar al público

El especial del Día de Acción de Gracias de TNA Impact tuvo una lucha espectacular entre Matt Hardy, Jeff Hardy, Moose y Ricky Sosa contra Nic Nemeth, Ryan Nemeth, Frankie Kazarian y AJ Francis. Los ocho gladiadores protagonizaron un combate en el que no hubo tregua ni descanso, con constantes intercambios de golpes y castigos que mantuvieron al público al filo de sus asientos.

La batalla tuvo un arranque de alarido, con los ocho luchadores sobre la lona en medio de una auténtica batalla campal. Uno de los momentos más destacados llegó cuando Ricky Sosa voló por encima de la tercera cuerda hacia fuera del cuadrilátero, para caer sobre sus rivales y desatar la ovación de los aficionados.

Los lances, las patadas y los castigos marcaron el desarrollo del combate, en el que Matt y Jeff Hardy fueron ovacionados en cada una de sus intervenciones. Los hermanos encontraron en Moose un aliado para incrementar su poderío ante la cuarteta encabezada por Nic Nemeth, que también consiguió imponer condiciones durante varios lapsos de la contienda.

Pese a los esfuerzos de los hermanos Nemeth, Frankie Kazarian y AJ Francis por inclinar la balanza a su favor, sus rivales terminaron por salir airosos. Jeff Hardy se encargó de sellar la victoria para su equipo, tras poner con la espalda plana a uno de sus adversarios y conseguir el conteo de las tres palmadas, con lo que culminó una de las batallas más emocionantes del especial de TNA Impact.

¡Sin piedad! Moose derrota a Bear Bronson en una brutal lucha callejera en TNA Impact

Moose y Bear Bronson protagonizaron una lucha callejera llena de emociones en el especial del Día de Acción de Gracias de TNA Impact. Ambos gladiadores se enfrentaron en un combate sin piedad, con todo tipo de castigos, intervenciones y constantes cambios de dominio, hasta que Moose consiguió llevarse la victoria.

Desde los primeros instantes de la batalla, Moose azotó a su rival contra las escaleras de metal ubicadas en las inmediaciones del cuadrilátero. El luchador no se conformó con dicho castigo y sacó un bote de basura y una silla de debajo del ring para incrementar el daño sobre su oponente.

Sin embargo, Bear Bronson no tardó en reaccionar y encontró en una tabla el arma para responder a las agresiones de Moose. La lucha callejera se convirtió en un intercambio de castigos, en el que ninguno de los dos gladiadores estaba dispuesto a ceder terreno.

Cuando Moose se preparaba para fulminar a su rival, una ola de luchadores apareció en el cuadrilátero para intervenir a favor de uno y otro. La situación desató el caos sobre el ring, circunstancia que Bear Bronson intentó aprovechar para sellar la victoria, aunque el conteo de las tres palmadas nunca llegó.

Finalmente, Moose consiguió sobreponerse a las intervenciones y azotó a Bear Bronson contra una tabla, castigo con el que dejó a su oponente tendido sobre la lona. Esta vez, el conteo de tres se concretó y Moose se adjudicó el triunfo en una batalla que tuvo de todo durante el especial del Día de Acción de Gracias de TNA Impact.