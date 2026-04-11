Gilberto Mora celebra su regreso y mantiene viva la ilusión de Liguilla para Tijuana

El mediocampista ingresó de cambio en la parte complementaria del encuentro luego de un proceso largo de recuperación tras lesión

Mora en la llegada al partido ante Juárez | Imago7

Gilberto Mora volvió a sonreír en una noche que resultó redonda para Xolos. El cuadro de Tijuana venció 2-1 a Juárez, se metió de forma momentánea en la pelea por la Liguilla y además recuperó a uno de sus futbolistas jóvenes más importantes, luego de casi tres meses fuera por una pubalgia. El mediocampista ingresó de cambio en la parte complementaria del encuentro y, tras el silbatazo final, habló en exclusiva para FOX One sobre lo que significó regresar a una cancha después de un proceso largo, físico y mentalmente desgastante.

El canterano no ocultó la emoción por volver a tener minutos en un momento clave del torneo, sobre todo después de semanas en las que incluso entrenar resultaba complicado por las molestias físicas. “Sí, la verdad que me siento muy feliz, muy contento, agradecido con Dios de poder estar otra vez de vuelta.” Mora también destacó el respaldo que recibió durante su recuperación y reconoció el trabajo interno que lo acompañó en este proceso. “Eh, agradecer a todo el staff médico que me ayudó siempre para poder estar otra vez aquí.”

Una de las mejores noticias para Tijuana fue que el jugador pudo regresar sin resentirse, algo que en este momento vale tanto como el resultado por lo que representa hacia el cierre del torneo. Mora dejó claro que su prioridad ahora pasa por recuperar ritmo de competencia sin poner en riesgo su estado físico. “Gracias a Dios no sentí nada, que es lo más importante y espero seguir sumando minutos.”

Sobre el camino que tuvo que recorrer para dejar atrás la lesión, el juvenil admitió que no fue sencillo asimilar lo ocurrido. La ausencia lo apartó de Xolos durante buena parte del campeonato y también lo dejó fuera de las convocatorias de la selección mexicana en este 2026, por lo que el golpe no fue menor en su desarrollo. “Sí, la verdad que fue un poco difícil al principio.”

Mora amplió esa idea al hablar del aprendizaje que le dejó este periodo fuera de las canchas, en el que tuvo que apoyarse en la paciencia y en el trabajo diario para volver. “Un jugador nunca se quiere lesionar, pero todo pasa por algo los tiempos de son perfectos, como siempre digo, y pues esta vez a mí me pasó, pero siempre estuve trabajando, poniendo todo en mi parte para poder estar lo más pronto posible y gracias a Dios aquí estoy otra vez”. Sus palabras reflejan el tono con el que tomó una lesión que frenó momentáneamente su crecimiento, pero que no modificó su intención de pelear por un lugar en el equipo.

En lo colectivo, el futbolista también puso el foco en la respuesta que dio Xolos en un partido de alta tensión, condicionado desde muy temprano por la expulsión de un jugador de Juárez y resuelto con autoridad por el conjunto fronterizo. “Sí, bueno, creo que fue un gran partido de todos. Hasta el último minuto luchamos. Vamos a a darlo todo”. Con tres jornadas por delante, Mora aseguró que el plantel mantiene intacta la ambición de meterse a la fase final. “Todavía tenemos oportunidad de clasificar, entonces vamos por esa por esa Liguilla”.

Por último, el mediocampista habló sobre la posibilidad de volver al radar de la selección mexicana y dejó claro que, aunque no ha tenido contacto con Javier Aguirre, su objetivo sigue firme. “Hasta ahorita no he tenido nada de de contacto con él, pero yo voy a poner todo de mi parte, voy a dar todo en cada entrenamiento, en cada partido para poder ser llamado”. Con esa convicción, Gilberto Mora cerró una noche especial: regresó, Xolos ganó y la pelea por la Liguilla sigue abierta para un equipo que recuperó a tiempo a uno de sus jóvenes de mayor proyección.

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