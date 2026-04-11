Santiago Baños admite fallos en su gestión de fichajes: “Nos hemos equivocado varias veces”

Revela que se pudo haber hecho más por Jonathan Rodríguez y Diego Valdés. También asegura que espera una mejor adaptación de Veiga, Dourado y Lima

Baños asegura que su compromiso con el América sigue firme | Imago7

Santiago Baños, presidente del Club América, ofreció un análisis profundo sobre el manejo de los fichajes y la gestión de la plantilla, reconociendo varios de los errores cometidos durante su mandato en la dirección deportiva del club. En una entrevista exclusiva para Claro Sports, Baños habló sobre las dificultades que enfrenta al tratar de incorporar jugadores al equipo y también se refirió a algunas de las decisiones que no resultaron como se esperaba.

En primer lugar, el presidente de las Águilas se mostró autocrítico sobre los movimientos de fichajes. “He hecho muchas cosas malas… claro que nos hemos equivocado muchas veces en dejar ir jugadores que no quería y probablemente también traer jugadores que no tienen el perfil para el América”, reconoció. Baños explicó que el proceso de fichaje no ha sido fácil, dado el nivel de atención que genera el club y cómo las transferencias se ven afectadas por la competencia externa. “No es fácil fichar por este club porque en cuanto el club o alguien sabe, se quieren meter, quieren ensuciar la transferencia y los precios los elevan en dos segundos”, añadió.

Con respecto a los movimientos futuros, Baños aclaró que ya se encuentran trabajando en los próximos refuerzos para el equipo. “Tenemos una lista de jugadores que pretendemos empezar a ver… y ver si podemos cerrar por lo menos tres refuerzos para este verano”, comentó. Subrayó que el objetivo es seguir fortaleciendo la plantilla, no debilitándola, y que esperan que los jugadores recién llegados como Raphael Veiga, Rodrigo Dourado y Vinicius Lima se adapten y marquen la diferencia en la siguiente temporada.

Baños también comentó sobre las expectativas para los jugadores que llegaron en el mercado reciente, mencionando que no se desea que nadie salga del club. “No queremos que salga nadie porque la idea es fortalecer y no debilitar al plantel”, dijo. En cuanto a los nuevos refuerzos, destacó que la intención es que ellos se afiancen y empiecen a dar los resultados por los cuales fueron fichados, señalando que el primer semestre en el América puede ser complejo para cualquier jugador debido a la exigencia del club y de la ciudad.

El presidente del América también se refirió a las ofertas recibidas por varios de sus jugadores, especialmente por Brian Rodríguez, quien ha sido objeto de interés de equipos internacionales. “Cada seis meses hay una oferta por él. No ha pasado desde que estoy aquí, que lleguen tantas ofertas por un jugador como por Brian”, comentó Baños. Aunque expresó su deseo de que Rodríguez se quede, señaló que la decisión depende de las ofertas que puedan llegar tanto para el club como para el jugador.

En cuanto a las salidas de jugadores clave como Julián Quiñones, Jonathan Rodríguez y Diego Valdés, el mandamás de los capitalinos profundizó en cada uno de los casos, dejando entrever que algunas de esas salidas no debieron darse: “Quiñones, porque viene una oferta muy importante para el club y para él en el tema personal… triplicaba el sueldo que percibía aquí. El Cabecita tampoco estaba muy contento porque competía mucho con Brian… vino la opción de Portland y desafortunadamente lo tuvieron que operar de la rodilla. Diego Valdés, llegó un momento en que creíamos que ya había dado lo que tenía que dar futbolísticamente… hoy ves los números en Vélez y no ha tenido tanta participación, entonces te dice que al final del día no nos equivocamos en esa toma de decisiones.

Finalmente, Baños abordó la llegada de Víctor Dávila, a quien consideraba un refuerzo importante para la delantera, pero las lesiones tampoco han sido benevolentes con ellos. “Trajimos a Dávila, que es nueve; de repente he escuchado a los opinólogos decir que no es nueve… no puede jugar por las bandas y no es un 10. La planeación era tener a Henry y a Zúñiga… desafortunadamente Dávila sufre una lesión que te deja fuera 7 u 8 meses y a Henry no lo hemos podido recuperar”, concluyó.

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