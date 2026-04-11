Santiago Baños rompe el silencio: ¿Jardine está en riesgo?

El presidente deportivo del América aseguró que el entrenador se encuentra contento en el América y que tiene el respaldo de los jugadores

El respaldo hacia el proyecto de André Jardine se mantiene desde la directiva del América, pese al momento que atraviesa el equipo en el Clausura 2026. Así lo dejó claro el presidente deportivo Santiago Baños en entrevista exclusiva con Claro Sports, quien confirmó que seguirá siendo el líder del proyecto y que su continuidad no está en duda.

Baños señaló que el técnico brasileño se mantiene enfocado en su labor, aun con el contexto actual del torneo. “Bien, lo veo bien. Obviamente con la presión de tener el puesto más importante en el fútbol mexicano como cuerpo técnico. Eso lo sabe, lo asume. Creo que está viviendo un torneo atípico”, explicó.

El directivo reconoció que la ubicación en la tabla ha generado un escenario distinto, pero subrayó que el trabajo del cuerpo técnico no ha cambiado. “Hoy que estamos en la parte baja de la tabla lleva una presión diferente sabiendo que estamos en los dos torneos, pero lo veo bien, lo veo tranquilo, trabajando como siempre. La verdad que ahí no hay ninguna queja, ninguna duda. Son tipos comprometidos, profesionales, están horas y horas trabajando aun cuando ya los jugadores se fueron”, afirmó.

Por otro lado, Baños fue claro al asegurar que la directiva sigue respaldando la permanencia de Jardine al frente del equipo, y que, si bien los resultados son fundamentales, la confianza en el proyecto sigue intacta. “Si sigue aquí es porque nosotros confiamos, porque el dueño confía, la parte directiva, deportiva y los demás también”, aseguró.

Además, recordó que en el América siempre han tomado decisiones basadas en los resultados, pero que, hasta el momento, no han considerado la opción de cambiar al entrenador. “Si no ya hubiéramos tomado una decisión de cambiar la cabeza del proyecto en la parte de cancha”.

Respaldo de los jugadores a André Jardine

Sobre el vestidor, Baños aseguró que el grupo mantiene el respaldo hacia el entrenador, más allá de la competencia interna por minutos. “Sí, la mayoría obviamente habrá unos que están más conformes que otros por los minutos, pero no hay una inconformidad así que meta ruido dentro del grupo. Veo el compromiso aún con los jugadores que tienen menos participación, entrenando bien”, comentó.

Incluso reveló que, en uno de los momentos más complicados del torneo, algunos futbolistas se acercaron para expresar su postura. “Cuando estábamos peor hace un par de meses, se me acercaron un par de jugadores y me dijeron: ‘Oye, estamos bien, estamos a muerte con André, no empiecen a pensar en cosas, por favor’. Eso me da tranquilidad”, relató.

En cuanto a los refuerzos y la estructura del plantel, el presidente deportivo indicó que los jugadores incorporados a petición del entrenador se han integrado con compromiso. “Los tres jugadores que trajimos por pedido expreso de André, los veo muy comprometidos, entrenando muy fuerte todos los días”, explicó.

Baños finalizó asegurando que el proyecto tiene como objetivo mantenerse en el tiempo, siempre sujeto a los resultados deportivos. “Ojalá lo podamos tener mucho tiempo, pero al final del día es fútbol y nos basamos en resultados. Hay un análisis que se hace posterior a los partidos, pero la idea es que ganemos y sigamos sumando títulos al club”, señaló.

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