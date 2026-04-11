Baños habla claro: “A Henry lo vamos a aguantar hasta el día que él quiera”

La prioridad para la institución es que reaparezca cuando realmente esté listo para competir sin riesgo de una nueva recaída

Santiago Baños habló sin filtros en entrevista exclusiva para Claro Sports donde apagó los rumores que han rodeado a Henry Martín y dejó clara la postura del América sobre el capitán azulcrema. El presidente deportivo explicó que el club no piensa forzar el regreso del delantero y que, por el contrario, la prioridad es que reaparezca cuando realmente esté listo para competir sin riesgo de una nueva recaída, en un torneo en el que su ausencia ha pesado dentro y fuera de la cancha.

Martín lleva meses en la búsqueda de volver a su mejor nivel físico, en medio de un proceso marcado por molestias, recaídas y una carga importante por lo que representa para el equipo de André Jardine. En Coapa entienden que no se trata solo de recuperar a un atacante, sino de poner nuevamente en plenitud a uno de sus líderes más importantes, por lo que Baños detalló cómo se ha manejado su caso en semanas recientes.

Sobre ese panorama, Baños explicó el cúmulo de situaciones que han frenado al delantero y reconoció que incluso en el club hubo un momento en el que aceleraron su regreso: “Es muy complicado el tema en sí de Henry porque en la pretemporada estaba muy bien y empezó el torneo y tuvo una lesión y luego se resintió, luego en una jugada que parece como de broma, en un entrenamiento le pega (Allan) Saint-Maximin un balonazo, le pega en la cabeza y como que lo noquea y entonces se vuelve a lastimar, o sea, ha sido una una seguidilla de cosas complicadas. También hubo un momento en que lo precipitamos a que regresara por la necesidad, por lo que representa para el club. Entonces hoy lo estamos llevando día a día, no lo queremos precipitar. Si puede estar para Toluca, bien. Si tiene que estar para León o para Atlas, bien. Y si tiene que estar para la Liguilla, así lo haremos”.

El directivo dejó claro que el objetivo inmediato no es adelantar plazos, sino evitar que Henry vuelva a salir de la dinámica del equipo por una recaída. En ese mismo sentido, remarcó el peso que tiene el atacante en la estructura del plantel y abrió la puerta para que su continuidad se resuelva con la misma naturalidad con la que el club ha renovado a otros referentes: “No queremos precipitarnos y queremos que cuando regrese lo haga al 100% y ya no vuelva a salir. Entonces, ha sido un tema muy complicado. Creo que es una baja que nos ha dolido mucho dentro y fuera de la cancha porque porque no hay ningún jugador en el club como Henry. Lo que representa el liderazgo que contagia en los partidos y en el vestidor, no nos lo da nadie. Entonces, la verdad que ha sido un torneo complicado y para él también, sobreponerse a esta seguidilla de lesiones no es fácil para nadie, pero para él ha sido más complicado por porque él sabe lo que representa para el club. A Henry lo vamos a aguantar hasta el día que él quiera. Él tiene ocho meses más de contrato porque termina en diciembre, pero es de los jugadores como Jonathan (Dos Santos), como (Miguel) Layun, que las últimas veces que los renové nos sentamos en dos minutos. ‘Sí le quieres seguir, sí, quiero seguir. Oye, tengo esto de presupuesto, te ajustas y en dos minutos lo hemos cerrado'”.

Baños también puso el tema en perspectiva y pidió no olvidar lo que Henry ya representa en la historia reciente del América. Para el dirigente, la evaluación sobre su continuidad no pasa solo por el momento actual, sino por todo lo que ha dado al club y por la posibilidad de retenerlo si se encuentra bien en todos los aspectos: “Y si Henry está bien físicamente, futbolísticamente, emocionalmente y nosotros podemos retenerlo. Él tiene las puertas abiertas y creo que es una forma de darle gracias por lo que ha hecho, porque aquí en el fútbol somos de memoria corta y nos olvidamos muy rápido de lo que significan los jugadores para los clubes. Henry ya pasó la historia de este club y siempre va a tener las puertas abiertas”.

Jardine y Henry Martín tienen una buena relación

En medio de rumores sobre una supuesta distancia con André Jardine, Baños fue tajante al desmentir cualquier problema entre el entrenador y su delantero. El directivo aseguró que la relación entre ambos es buena y que nadie desea más el regreso del atacante que el propio cuerpo técnico, consciente de la diferencia que puede marcar en la cancha y en el vestidor: “Están allí abajo platicando los dos sentados en las bicicletas del gimnasio, mano a mano riéndose. Yo te lo puedo decir con conocimiento de causa, la primera persona y a la que más le urge que Henry esté al 100% y de vuelta en la cancha y jugando se llama André Jardine, sin duda alguna y luego su cuerpo técnico, los compañeros y la directiva. Es lamentable que tiren esas cosas sin saber y nada más por tener rating o por querer unos likes. Es es la verdad lamentable que digan que Henry y que André no se hablan porque no es cierto. Te podría decir, ‘Oye, no tienen la mejor relación, pero son muy profesionales y los dos entienden’. Te lo diría. falso, tienen muy buena relación y te repito, la primera persona que quiere que Henry esté de vuelta en la cancha es André, porque sabe la diferencia que te hace dentro y fuera de la cancha. Así de simple”.

La declaración del presidente deportivo llega en un momento sensible para el América, con la recta final del Clausura 2026 cada vez más cerca y con partidos que podrían marcar el cierre de la fase regular. Por eso, en Coapa prefieren administrar cada día de la recuperación de Henry antes que arriesgarlo por la urgencia del calendario. Toluca, León, Atlas o incluso la Liguilla aparecen como posibles escenarios para su vuelta, pero la decisión dependerá de que el atacante realmente esté listo.

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