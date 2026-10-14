Gilberto Mora: el niño que nació en Chiapas, creció en Tijuana, jugó el Mundial y sueña con Europa

El mediocampista de los Xolos cumple hoy 18 años después de debutar en la Liga MX, ganar la Copa Oro y jugar la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana

Gilberto Mora cumple 18 años: y ya piensa en conquistar Europa. | Claro Sports

¡Gilberto Mora está de fiesta! Cumple 18 años este miércoles 14 de octubre de 2026, después de ‘adelantar’ varias etapas de su carrera: debutó en Primera División a los 15, conquistó la Copa Oro a los 16 y disputó un Mundial a los 17. El mediocampista de los Xolos de Tijuana alcanza la mayoría de edad con un recorrido que no se explica únicamente por sus récords. Su capacidad para interpretar el juego y la madurez que reconocen sus entrenadores lo colocaron entre las principales promesas del fútbol mexicano antes de convertirse en adulto.

Nacido el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Gilberto Rafael Mora Zambrano creció en una familia que ya conocía el fútbol profesional. Su padre, Gilberto Mora Olayo, había recorrido ese camino como jugador y después lo hizo como entrenador. En casa encontró a su primer guía, pero también a alguien que procuró que su formación no dependiera exclusivamente de los resultados deportivos. Según recordó su papá, desde pequeño mostró una preferencia por los balones y una disposición constante para jugar.

“Quiero que sea un gran futbolista, pero sobre todo un hombre de bien”, explicó Mora Olayo en su momento. Su intención, relató, nunca fue imponerle una carrera profesional, sino darle herramientas para aprovechar una oportunidad si esta aparecía. Disciplina, respeto, humildad y trabajo diario formaron parte de esa educación. Antes de las convocatorias, los récords y el interés europeo, la prioridad familiar fue acompañar al niño que disfrutaba de la pelota sin reducir su futuro a lo que pudiera conseguir dentro de una cancha.

Juan Carlos Osorio y el debut de Gilberto Mora a los 15 años

Su formación competitiva tomó forma en las inferiores de Tijuana. En 2019, con 10 años, debutó en la categoría sub 13 bajo la dirección de su propio padre y marcó ante Querétaro en su primer encuentro. Cinco años después, el colombiano Juan Carlos Osorio encontró en aquella cantera a un futbolista que podía incorporarse al primer equipo. Tras la eliminación de Xolos en la Leagues Cup de 2024, el entrenador observó a los juveniles y detectó en Mora condiciones para competir más allá de su categoría.

La oportunidad llegó el 18 de agosto de 2024 contra Santos Laguna, en el Estadio Caliente. Osorio lo mandó al campo al minuto 72, en sustitución de Efraín Álvarez, con 15 años, 10 meses y cuatro días. Así se convirtió en el debutante más joven de Xolos en Primera División y en el tercero más joven del máximo circuito, detrás de Víctor Mañón y Martín Galván. Su presentación también tuvo una aportación al marcador: durante el tiempo añadido, asistió a Álvarez para completar la victoria de Tijuana por 3-1.

Osorio explicó después qué había visto en él: “En un solo movimiento es capaz de girarse y controlar”. Esa facilidad para recibir y orientarse llevó al colombiano a encontrar similitudes con Andrés Iniesta, una comparación referida a sus movimientos y no a una trayectoria todavía por construir. La lectura de juego, el control en espacios reducidos y la capacidad para encontrar pases entre líneas permitieron que Mora llamara la atención por algo más que su edad: sabía ofrecer soluciones cuando recibía la pelota bajo presión.

Apenas 12 días después de su debut, volvió a modificar los registros de la liga. El 30 de agosto de 2024 marcó ante León el tanto que dio a Xolos la victoria por 2-1 y se convirtió, todavía con 15 años, en el goleador más joven en la historia de la Liga MX. En sus primeras semanas como profesional ya había participado en dos triunfos con una asistencia y una anotación. La confianza de Osorio encontró respuesta en el campo y abrió el camino para que su presencia dejara de ser una aparición aislada.

“Gil es un hijo que escucha y aprende. Nos sorprende lo centrado que es. Siempre ha sido disciplinado y obediente, y hoy empieza a definir su personalidad y tomar la iniciativa”, mencionó Gilberto Mora padre, en charla con GQ.

La madurez y el profesionalismo que reconoce el Loco Abreu

Con Sebastián ‘Loco’ Abreu, Mora mantuvo el respaldo para desarrollar su fútbol. En entrevista con Claro Sports en noviembre de 2025, el entrenador uruguayo lo definió sin rodeos: “Para mí es un clase A”. También resumió su personalidad con una frase: “Tiene 17 años, pero juega como un hombre”. Abreu destacó su participación tanto en el funcionamiento ofensivo como en el defensivo y defendió la necesidad de darle libertad para decidir, en lugar de limitar sus recursos con instrucciones que lo alejaran de su manera de jugar.

El reconocimiento también alcanzó su comportamiento fuera de los partidos. En marzo de 2026, durante su recuperación de una pubalgia, Abreu destacó su dedicación al cuidado físico, al club y a los estudios. “En el futuro será un ejemplo; no tendrán que visualizar a Cristiano Ronaldo o a Lionel Messi, porque tendrán un ejemplo cercano”, expresó. Para el técnico, su profesionalismo no dependía de estar disponible cada fin de semana: también se manifestaba en la forma de trabajar cuando una lesión le impedía competir.

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“Soy una persona tranquila, tampoco me gusta mucho estar presumiendo si tengo o no. Yo nada más trato de jugar fútbol y divertirme dentro del campo; lo demás va a llegar solito y ahorita no me enfoco en eso. Mi sueño es jugar con los mejores del mundo en una de las grandes ligas. Me gusta ver partidos de todas las ligas y aprender. Me gusta la española y la inglesa, pero disfruto todas”, señaló Morita, en la misma entrevista con GQ.

Los récords de Gilberto Mora con la selección mexicana

Javier Aguirre le dio sus primeros minutos con el Tri el 16 de enero de 2025, ante Internacional de Porto Alegre, aunque aquel encuentro contra un club no contó como internacional absoluto reconocido por FIFA. Su debut internacional oficial llegó el 28 de junio de 2025, frente a Arabia Saudita, en los cuartos de final de la Copa Oro, y lo convirtió en el futbolista más joven en jugar con la selección mayor mexicana. Después asistió a Raúl Jiménez en la semifinal contra Honduras y fue titular en la final ante Estados Unidos. México ganó el torneo y Mora, con 16 años y 265 días, se convirtió en el jugador más joven en conquistar un campeonato internacional de selecciones mayores masculinas.

Pero este jovencito amplió su colección de marcas en el Mundial del 2026. El 11 de junio, ante Sudáfrica, se convirtió en el mexicano más joven en disputar una Copa del Mundo y en el primer futbolista que jugó el torneo con el Tri como integrante de Xolos. Tenía 17 años y 240 días, edad que lo colocó como el sexto debutante más joven en la historia de la competencia. El 30 de junio, frente a Ecuador, añadió otro registro: con 17 años y 259 días, fue el segundo jugador más joven en ser titular en un encuentro mundialista de eliminación directa, únicamente por detrás de Pelé.

Tras el Mundial llegó una nueva responsabilidad: portar el número 10 de México en el inicio de la etapa de Rafael Márquez. El 26 de septiembre de 2026, ante Colombia, respondió con su primer gol con la selección mayor, que permitió rescatar el empate. Tenía 17 años y 347 días y se convirtió en el anotador más joven del representativo.

Se gradúa de la preparatoria

Como parte de su crecimiento personal y su preparación fuera de las canchas, Gilberto Mora se graduó de la preparatoria, tras jugar el Mundial 2026. El jovencito se prepara para la Universidad al mismo tiempo en el que busca una oportunidad para jugar en Europa.

Estudió en el Colegio Alemán Cuauhtémoc Hank de Tijuana, Baja California, y en su ceremonia de graduación mencionaron su nombre como uno de los estudiantes graduados del grupo 601. “Cuando sean famosos, exitosos o salgan en las noticias, no se olviden de sus profesores”, mencionó el maestro de ceremonias, antes de hacer el último pase de lista de los graduados.

¿Qué cambia para Gilberto Mora al cumplir 18 años?

Sí, Morita está de cumpleaños, pero la mayoría de edad también representa un cambio importante para su futuro profesional: deja de estar sujeto a la restricción general de FIFA sobre transferencias internacionales de menores de 18 años, una norma que contempla excepciones específicas. Eso abre la posibilidad de concretar su llegada al fútbol europeo, pero no significa una salida automática de Tijuana. Xolos anunció el 9 de junio de 2026 una renovación por tres años, con un mecanismo de salida acordado entre el club, el jugador y su representante, Rafaela Pimenta, para atender las oportunidades que pudieran presentarse.

El interés internacional acompaña este cumpleaños. Se ha mencionado un supuesto Interés del Liverpool y el seguimiento de Barcelona y Real Madrid, sin confirmar un destino para el mexicano. Para Mora, Europa forma parte de una meta que expresó antes de jugar su primera Copa del Mundo: “Me gustaría jugar el Mundial aquí en México, en 2026, jugar en Europa y ganar muchos títulos”.

Este 14 de octubre del 2026, uno de aquellos objetivos ya está cumplido. Los siguientes forman parte de una carrera que comenzó con la orientación de su padre, creció en la cantera de Xolos y llega a los 18 años con experiencia internacional ¡Feliz cumpleaños, Morita!