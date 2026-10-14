Santa Fe vs Jaguares también queda aplazado por el escándalo de Sencia con el Estadio El Campín

Los perjuicios provocados por la empresa administradora del escenario siguen afectando del desarrollo del fútbol profesional.

Estadio El Campín de Bogotá. – Vizzor Image.

Los perjuicios al fútbol colombiano por la irresponsabilidad de Sencia no se detienen. Luego de todo el escándalo generado por el aplazamiento del partido entre Millonarios y Once Caldas debido al deterioro de la cancha del Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, ya se ha confirmado que otro encuentro será postergado. Se trata del duelo de Santa Fe frente a Jaguares.

El encargado de anunciar la decisión fue el cuadro Cardenal, como equipo que va a oficiar de local. Indica que se realizó una inspección del terreno de juego este miércoles, evidenciando condiciones que no son óptimas para disputar un partido de fútbol. Confirma que el encuentro no se llevará a cabo este jueves y deja pendiente la programación, tema a resolver por parte de Dimayor.

Comunicado de Santa Fe. – Proporcionado.

Aunque las reiteradas advertencias sobre la inviabilidad del plan de la empresa administradora para tener partidos tan poco tiempo después de la instalación de un nuevo césped no faltaron, Dimayor confió en la palabra de la compañía concesionaria del estadio y organizó un cronograma que ponía a jugar a los dos equipos principales de la capital del país con horas de diferencia.

Lo anterior era de esa manera porque, inicialmente, el partido del cuadro Cardenal estaba programado para este miércoles, 14 de octubre. No obstante, las marchas de algunos sectores sociales programadas para el mismo día demandaban gran presencia de la fuerza pública para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Habiendo recibido la alerta sobre falta de uniformados para acompañar el encuentro, Dimayor anunció un primer aplazamiento.

La nueva fecha fue para el día siguiente, el jueves, 15 de de octubre. Sin embargo, visto el suplicio por el estado del terreno de juego para el compromiso entre Millonarios y Once Caldas, ya se podía intuir que el parón del fútbol en Bogotá iba a ser más largo. La reacción de Carlos Mario Zuluaga, presidente de Dimayor, ya hacía intuir que se estaba evaluando un nuevo movimiento.

Además, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte citó a una conferencia de prensa en la mañana del miércoles en la que ya aceptaba que la situación no se iba a solucionar a tiempo para disputar el partido. La entidad, que también ha sido señalada como responsable del pésimo manejo del escenario, indicó que serían, al menos, cinco días más para ver mejoría en el campo.

MÁS INFORMACIÓN: Sencia se pronuncia tras el escándalo del Estadio El Campín para Millonarios vs Once Caldas

Entre todas las decepciones del caso, una de las más preocupantes es que el Estadio El Campín está en serio riesgo de recibir afectaciones peores a las que ya se han visto. Todo el escándalo parece no haber servido para nada y la programación de conciertos en el escenario de fútbol sigue en pie, sin anunciar cancelaciones de los espectáculos ajenos al deporte que han dejado relegada la actividad principal a un tercer plano.

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