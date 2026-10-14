Manchester City vs PSG en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 14 de octubre

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¡Bienvenidos al minuto a minuto, Manchester City vs PSG, jornada 2 Champions League 2026-27!

El Manchester City recibe al Paris Saint-Germain este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium, en uno de los encuentros de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, llega con seis victorias en seis partidos de la Premier League y después de superar 3-0 al Liverpool. En su debut europeo derrotó 2-0 al Porto, por lo que buscará su segundo triunfo continental ante el vigente bicampeón del torneo.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique inició la defensa de su título con una goleada de 6-1 sobre el Slovan Bratislava, resultado que le permitió colocarse en el primer lugar de la clasificación por diferencia de goles. Los parisinos también acumulan tres victorias consecutivas en la Ligue 1, la última por 3-1 frente al Le Mans. Ambos equipos llegan con tres puntos en Champions League y buscan mantenerse entre los primeros ocho lugares, que otorgan acceso directo a los octavos de final.