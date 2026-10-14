Manchester City vs PSG en vivo, Champions League 2026: minuto a minuto, goles y resultado de la fase de liga, hoy 14 de octubre
Manchester City recibe al PSG en la jornada 2 de Champions League 2026. Ambos equipos llegan con una victoria y buscan mantenerse en los primeros puestos de la clasificación
Alineaciones del Manchester City vs PSG, al momento
Manchester City (posible alineación, 4-2-3-1): Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Marc Guéhi, Josko Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Antoine Semenyo, Rayan Cherki, Jérémy Doku y Erling Haaland. Enzo Maresca podría mantener a Haaland como referencia ofensiva, mientras que Donnarumma apunta a enfrentar a su antiguo equipo. Phil Foden también está disponible, por lo que representa otra alternativa para el mediocampo y el ataque.
PSG (posible alineación, 4-3-3): Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ferran Torres, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique podría recuperar desde el inicio a Dembélé y Nuno Mendes, quienes recibieron descanso en el último compromiso de la Ligue 1. Désiré Doué también aparece entre las opciones ofensivas. Las alineaciones oficiales se darán a conocer antes del comienzo del encuentro, por lo que estas formaciones permanecen sujetas a cambios.
¿Quién transmite en vivo y dónde ver la jornada 2 de Champions League 2026?
Los aficionados en México podrán ver Manchester City vs PSG en vivo a través de HBO Max. El encuentro comenzará a las 13:00 horas, tiempo del centro del país. Además, Claro Sports tendrá el seguimiento minuto a minuto para consultar las principales acciones, los goles, las incidencias y el resultado de este compromiso de la Champions League 2026-27.
¿A qué hora juegan Manchester City vs PSG hoy 14 de octubre en Champions League 2026?
El partido entre Manchester City y PSG comenzará este miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Etihad Stadium de Manchester, Inglaterra. El silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas de Inglaterra y las 21:00 horas de Francia. El enfrentamiento corresponde a la jornada 2 de la fase de liga de la UEFA Champions League, competición que continuará con su calendario hasta enero de 2027.
¡Bienvenidos al minuto a minuto, Manchester City vs PSG, jornada 2 Champions League 2026-27!
El Manchester City recibe al Paris Saint-Germain este miércoles 14 de octubre en el Etihad Stadium, en uno de los encuentros de la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, llega con seis victorias en seis partidos de la Premier League y después de superar 3-0 al Liverpool. En su debut europeo derrotó 2-0 al Porto, por lo que buscará su segundo triunfo continental ante el vigente bicampeón del torneo.
Por su parte, el PSG de Luis Enrique inició la defensa de su título con una goleada de 6-1 sobre el Slovan Bratislava, resultado que le permitió colocarse en el primer lugar de la clasificación por diferencia de goles. Los parisinos también acumulan tres victorias consecutivas en la Ligue 1, la última por 3-1 frente al Le Mans. Ambos equipos llegan con tres puntos en Champions League y buscan mantenerse entre los primeros ocho lugares, que otorgan acceso directo a los octavos de final.